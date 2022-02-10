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Mert Baksi kimdir? Mert Baksi hakkında bilgiler

Kiralık Aşk dizisinde Alp karakterine hayat veren Mert Baksi, pek çok dizide rol almıştır. Baksi ayrıca dizilerin arka planlarında da görev almaktadır. 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş aslen ise Eskişehirlidir.

10 Şubat 2022 Perşembe 03:21
Mert Baksi kimdir? Mert Baksi hakkında bilgiler
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Kiralık Aşk dizisinde Alp karakteri ile tanınan Mert Baksi’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Mert Baksi kimdir?

Mert Baksi kimdir?

7 Ocak 1988 yılında İstanbul Pendik’te dünyaya gelen Mert Baksi, Anadolu Üniversitesi’ni bitirmiştir. Aslen Eskişehirli olan Mert Baksi, oyuncu kimliğinin yanı sıra Level Casting’de yöneticilik görevi sürdürmektedir. Dizilerde çekim ekibinde görev almıştır. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Alp karakteri ile tanınır hale gelen Mert Baksi pek çok yapımda yer almıştır.

Bu yapımlar arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki, Bugünün Saraylısı ve Lale Devri gibi sevilen diziler bulunmaktadır.

Mert Baksi rol aldığı yapımlar

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kiralık Aşk

Lale Devri

Bugünün Saraylısı

İki Kafadar



Son Güncelleme: 10.02.2022 03:21
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Anahtar Kelimeler:
MertBaksi
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