İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Mert Altınışık kimdir? Nerelidir? Mert Altınışık nerede oturuyor?

Ekranların yakışıklı oyuncusu Mert Altınışık aslen nereli? Boyu kaç? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları yakışıklı oyuncunun fanları tarafından büyük merak içerisinde araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:35
Mert Altınışık kimdir? Nerelidir? Mert Altınışık nerede oturuyor?
Takip Et:

Ekranların sevilen oyuncusu Mert Altınışık'ın hayatı fanları tarafından araştırılıyor.

Mert Altınışık kimdir? Boyu kaç? Nereli?

Yakışıklı oyuncu Mert Altınışık 14 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Adana’lı olup1,79 cm boyundadır. Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan oyuncu birden fazla dizide rol almıştır ve şuan oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Beni Affet dizisinde Mehmet Kemal Kozan karakterine hayat veren oyuncu Firar, Kavak Yelleri, Türkan adlı dizilerde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mert AltınışıkBeni Affet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli?
Vergi barışı fırsatı nedir?
Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?
2021 yılı kira kontratı ile hangi bankalar kredi veriyor?
Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları
Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?
İlker İnanoğlu kimdir, nerelidir? İlker İnanoğlu hangi yapımlarda yer almıştır?
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Veli Kılıç ile ilgili bilgiler
Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?
Anastasia Thsilimpou kimdir? Nerelidir? Anastasia Thsilimpou nerede oturuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.