Mert Altınışık kimdir? Nerelidir? Mert Altınışık nerede oturuyor?

Ekranların sevilen oyuncusu Mert Altınışık'ın hayatı fanları tarafından araştırılıyor.

Mert Altınışık kimdir? Boyu kaç? Nereli?

Yakışıklı oyuncu Mert Altınışık 14 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Adana’lı olup1,79 cm boyundadır. Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan oyuncu birden fazla dizide rol almıştır ve şuan oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Beni Affet dizisinde Mehmet Kemal Kozan karakterine hayat veren oyuncu Firar, Kavak Yelleri, Türkan adlı dizilerde de rol almıştır.