İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Menderes Samancılar kimdir? Nerelidir? Menderes Samancılar ne iş yapıyor?

1954 yılında dünyaya gelen Menderes Samancılar, kendini bir gazetenin fotoroman yarışmasında tanıtma fırsatı bulmuş ve böylece hayatı değişmiştir. Oyuncu olan Menderes Samancılar aynı zamanda şiir ve senaryo yazıyor. Menderes Samancılar ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Menderes Samancılar kimdir? Nerelidir? Menderes Samancılar ne iş yapıyor?
Takip Et:

Menderes Samancılar kimdir?

1954 yılında dünyaya gelmiştir. 8 çocuklu bir ailenin en küçükleri olarak dünyaya gelen Samancılar, Orta 1. sınıftan sonra okulu bırakmış ve Mensucat fabrikasında çalışmaya başlamıştır. Kitap okumayı çok sever ve çalışmadığı zamanlarda vaktini böyle değerlendirirdi. Bir gazetenin düzenlediği fotoroman kralı yarışmasında 1. olmuş ve 2 yıl içerisinde 20 den fazla fotoromonda başrol oynamıştır. 1975 yılında ilk kez İnce Memed Vuruldu isminde filmi gerçekleştirmiştir. Aslen Adanalı olan Menderes Samancılar, Adana’da doğmuştur. Oyuncu olmasının yanı sıra şiir, senaryo ve şarkı sözleri de yazmıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menderes SamancılarOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Emre Melemez kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Emre Melemez kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Levent İnal kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Levent İnal kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? Serkan Şenalp’in hayatı
Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? Serkan Şenalp’in hayatı
Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar
Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar
Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?
Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?

Popüler Haberler

Erkan Tura kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Emre Melemez kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Levent İnal kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? Serkan Şenalp’in hayatı
Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar
Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?
Beyti Engin kimdir, kaç yaşında? Beyti Engin'in rol aldığı diziler
Suat Sungur kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Oya Aydoğan kimdir? Nerelidir? Oya Aydoğan neden vefat etti?
Mehmet Günsür kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
İhale ile icralık araç alımı nasıl yapılır? Yükselen araç fiyatları sonrası gözler icralık araçlara çevrildi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
İzmir Karşıyaka Sosyal Yardım Para Başvurusu nasıl yapılır?
Okuduğunu anlama yöntemi çocuklara nasıl kazandırılır?
Canan Ergüder kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Eşref Seyitoğlu kimdir? Eşref Seyitoğlu görev aldığı yapımlar
Sema Çeyrekbaşı kimdir? Nerelidir? Sema Çeyrekbaşı kaç yaşında?
Gül Onat kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.