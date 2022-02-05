Menderes Samancılar kimdir? Nerelidir? Menderes Samancılar ne iş yapıyor?

Menderes Samancılar kimdir?

1954 yılında dünyaya gelmiştir. 8 çocuklu bir ailenin en küçükleri olarak dünyaya gelen Samancılar, Orta 1. sınıftan sonra okulu bırakmış ve Mensucat fabrikasında çalışmaya başlamıştır. Kitap okumayı çok sever ve çalışmadığı zamanlarda vaktini böyle değerlendirirdi. Bir gazetenin düzenlediği fotoroman kralı yarışmasında 1. olmuş ve 2 yıl içerisinde 20 den fazla fotoromonda başrol oynamıştır. 1975 yılında ilk kez İnce Memed Vuruldu isminde filmi gerçekleştirmiştir. Aslen Adanalı olan Menderes Samancılar, Adana’da doğmuştur.olmasının yanı sıra şiir, senaryo ve şarkı sözleri de yazmıştır.