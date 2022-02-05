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'Memik Dede' lakabıyla tanınan Arif Erkin kimdir?

Türkiye'nin ilk özgün film müziği sanatçılarındandır. Oyunculuğu, seslendirmesi ve yeteneğiyle gönüllerde taht kurmuştur. Evimize giren biridir adeta. Usta oyunculuğuyla birçok ödülün sahibidir. Arif Erkin hakkında bilinmeyen her şey haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:10
'Memik Dede' lakabıyla tanınan Arif Erkin kimdir?
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1935 Gaziantep doğumludur. Türk mimar, müzisyen, oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçısı aynı zamanda bürokrattır. Çok yönlü olmasıyla Dünya çapında tanınan bir kişidir. 

Lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölüm mezunudur. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalışmıştır. 

Her enstrümanı beceriyle kullanan, kendi besteleri de bulunan bir sanatçıdır. Yılmaz Güney filmine yaptığı müzikle ödüle layık görülmüştür.

Bizimkiler dizi müziğinin sahibidir. Yıllar öncesi Yazlıkçılar dizisinde oynamıştır. İkinci Bahar dizisinde Şener Şen'in babasını oynamıştır. Yabancı Damat'ta ise Erdal Özyağcılar'ın babasının rolünde oynamıştır. Kabiliyetiyle on parmağında yüz marifet vardır. Yılların eskitemediği yegane sanatçılardan biridir. 

Dostlar tiyatrosunun beş kurucularından biridir. 

Bir dönem Gaziantep Belediya başkanlığı yapmış Asım Güzelbey'in akrabasıdır. 

Birçok film, dizi, reklamda rol almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10
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Anahtar Kelimeler:
Arif ErkinAntepşiveMemik
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