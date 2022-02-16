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Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?

Ünlü sunucu ve oyuncu Melis Toros 'un kim olduğuna dair merak edilen Melis Toros kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sunucu ve oyuncu Melis Toros hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 19:05
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
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Melis Toros kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşteMelis Toros'un yaşamına dair detaylar...

Melis Toros kimdir?

1986 yılında doğan sunucu ve oyuncu Melis Toro İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu altı yaşındayke Önder Güldür'den müzik eğitimi almıştır. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar bale ve piyano eğitimi alan Melisa Toros ortaokul ve lise eğitimlerini Tarabya İstek Kemal Okullarında tamamlamıştır.

Beykent Üniversitesi oyunculuk başkanı Önder Paker'den oyunculuk eğitimi alan Melis Toros ilk kamera karşısı deneyeimini 18 yaşındayken Hababam Sınıfı Askerde adlı film ile yaşamıştır.

Ardından Hepsi Bir, Adanalı, Her şey Yolunda Merkez gibi projelerde yer almış ve Kanal D'de Mini Mini Küçükler Mini Mini Büyükler Çocuk Programın'da, S'nek Tv ekranlarında Cinsin Caasusları, Cine 5 Artı Programı ve MTV Türkiye High Score Programı gibi pek çok projelerde yer almıştır.

Melis Toros Nako, Vekem, Sevenhill, Tiffany gibi pek çok ünlü marka ile katalog çekimlerinde fotomodellik yapmıştır.

Melis Toros orta derecede Yunanca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İş hayatının dışında tiyatro ve inemaya gitmekten keyif alan oyuncu boş vakitlerinde dans çalışmaları, su sproları, kayak sporu, koşu gibi etkinliklerle geçitmektedir.

Güzel oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar ise ; Anlat İstanbul, Hababam Sınıfı Askerde, Hepsi1, Adanalı, Yahşi Cazibe, Her Şey Yolunda Merkez, Not Defteri, Adana İşi, Mihrez: Cin Padişahı ve İkimize Bir Dünya sinema filmidir.



Son Güncelleme: 16.02.2022 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Melis TorosOyuncuSunucu
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