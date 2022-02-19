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Melis Minkari kimdir, kaç yaşında? Melis Minkari hakkında bilgiler

Kardeşlerim dizisinin Aybikesi Melis Minkari merak konusu oldu. İzleyiciler Melis Minkari kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırmaya başladı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 19:05
Melis Minkari kimdir, kaç yaşında? Melis Minkari hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. NTC Medya imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu sevilen isimler yer alıyor.

Dizide yer alan isimlerden biri de Melis Minkari’dir. Melis Minkari dizide Aybike karakterine hayat veriyor.

Melis Minkari kimdir?

20 Ağustos 1998 yılında dünyaya gelen Melis Minkari, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu eğitimlerinin ardından 2021 yılında Netflix platformunda yayınlanacak olan Love 102 adlı dizide yer almıştır.

Kariyerinin henüz başında olan oyuncu Love 102 dizisindeki performansıyla dikkatleri çekti. Genç oyuncu şimdi de ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim’de rol alıyor. Minkari dizide Aybike karakterine hayat veriyor. 160 cm boyunda 50 kilo olan genç oyuncu sosyal medya melisminkari adıyla biliniyor.



Son Güncelleme: 19.02.2022 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Melis MinkariAşk 102Kardeşlerim
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