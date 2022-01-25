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Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Melis Birkan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Melis Birkan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

25 Ocak 2022 Salı 20:12
Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur ve aslende Ankaralıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Bale eğitimi alan Melis Birkan aynı üniversitenin Moden Dans bölümü mezunudur. Babası Cevdet Birkan, annesi Selda Hanım olan Melis Birkan, 2009 yılında Avrupa Yakası dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Melis Birkan, Mucizeler Komedisi, Çapkın, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Barda, Köprü, İyi ki Varsın, Komedi Dükkanı, Ulak, Ayışığı, Issız Adam, Adını Sen Koy, Bu Kalp Seni Unutur mu, Deli Saraylı, Leyla ile Mecnun, İşler Güçler, Büyük Sürgün Kafkasya, Saklı Kalan, 46 Yok Olan ve Sen Benim Herşeyimsin gibi dizi ve filmlerde oynamıştır. Melis Birkan uzun yıllardır Alican Yücesoy ile sevgilidir.  


Son Güncelleme: 25.01.2022 20:12
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