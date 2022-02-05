Melih Özdoğan kimdir? Melih Özdoğan hakkında bilgiler

Melih Özdoğan kimdir?

1989 İstanbul doğumlu Özdoğan,luk eğitimine küçük yaşlardan itibaren başladı. İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’inde oyunculuk eğitimi alan Melih Özdoğan daha sonra Akademi Tiyatro Yaratıcı Drama Atölyesi’nde Workshop eğitimi aldı.

Trt1 ekranlarının gözde dizisi olan ve birçok kişi tarafında izlenen ‘Diriliş Ertuğrul ‘da Samsa kişiliğini canlandırdı. Şu ana kadar kendini tiyatro alanında gösteren oyuncu artık adını dizilerde de duyurmaya başladı.