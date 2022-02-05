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Melih Özdoğan kimdir? Melih Özdoğan hakkında bilgiler

Melih Özdoğan’ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar oyuncunun hakkında araştırmalara başladı. Değerli oyuncu Melih Özdoğan kaç yaşındadır? İşte Melih Özdoğan hakkında merak edilenler haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:14
Melih Özdoğan kimdir? Melih Özdoğan hakkında bilgiler
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Melih Özdoğan kimdir?

1989 İstanbul doğumlu Özdoğan, oyunculuk eğitimine küçük yaşlardan itibaren başladı. İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’inde oyunculuk eğitimi alan Melih Özdoğan daha sonra Akademi Tiyatro Yaratıcı Drama Atölyesi’nde Workshop eğitimi aldı.

Trt1 ekranlarının gözde dizisi olan ve birçok kişi tarafında izlenen ‘Diriliş Ertuğrul ‘da Samsa kişiliğini canlandırdı. Şu ana kadar kendini tiyatro alanında gösteren oyuncu artık adını dizilerde de duyurmaya başladı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:14
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Anahtar Kelimeler:
Melih özdoğanOyuncuSamsa
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