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Melih Çardak kimdir? Kaç yaşındadır? Melih Çardak hayatı

Bir zamanlar beğenilerek izlenilen Cennet Mahallesi dizisinde Rüstem karakteri ile hayatımıza çıkan oyuncu birçok projelerde rol almaktadır. Çukur dizisindeki İdris Baba karakteri ile fazlaca karıştırılan oyuncu Kadın dizisinde rol almaktadır. Melih Çardak kimdir? Sizler için araştırdık ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

09 Şubat 2022 Çarşamba 07:12
Melih Çardak kimdir? Kaç yaşındadır? Melih Çardak hayatı
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Melih Çardak kim?

01 Ocak 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. Levent Kırca, Devekuşu Kabare, Şan tiyatrosunda eğitimler almıştır. 

İstanbul Belediyesi Şehir tiyatrolarında dansçı, oyuncu, koreograf oyunculuğu 3 yıl yapmıştır. Daha sonra koreografi, film alanında 8 yıl çalışmıştır.

Döneminde damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Rüstem karakterine hayat vermiştir. Daha sonralarında Hemşerim, Kurt Kapanı, Arka Sokaklar, Hesabım Bitmedi Seninle, Küçük İbo, Aşk Hırsızı, Zıpçıktı, Deli Divane, Sıcak Saatler, Metamorfoz, Hırsız Polis, Seni Yaşatacağım, Maçolar, Büyük Buluşma, Karadayı, Milat, Yıllar Sonra, Kollama gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. 

Günümüzde Çukur dizisindeki İdris baba karakterine hayat veren Ercan Kesal ile oldukça karıştırılmaktadır. Kadın dizisindeki Hikmet karakterini canlandırmaktadır. 

1997 yılında Sinema Deneği Yazarları tarafından en iyi yardımcı erkek ödülüne layık görülmüştür. 



Son Güncelleme: 09.02.2022 07:12
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Anahtar Kelimeler:
Melih çardakCennet MahallesiDiziOyuncu
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