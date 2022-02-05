Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?

Bir zamanların devrilen koltuğu ile izleyicilerin sevilen dizisi arasında yer alan Cennet Mahallesi dizisinin Pembe'si dikkatleri üzerine çekmeye başarmaktaydı. Sebebi ise karaktere hayat veren Melek Baykal'ın tecrübeleri ile başarılı performansını birleştirmesinden kaynaklanmaktaydı. Sizler için Melek Baykal hakkında merak edilen soruların cevaplarını hazırladık.
Melek Baykal kimdir?
Başarılı oyuncu izleyiciler tarafından rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Nermin, Hayat Bağları dizisinde Nurhayat ve Cennet Mahallesi’nde Pembe karakteri ile tanınmıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:30