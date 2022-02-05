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Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?

Cennet Mahallesi dizisinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Melek Baykal'ın kim olduğu hakkında sorulan soruların cevaplarını araştırdık. Melek Baykal'ın kim ve kaç yaşında olduğuna dair soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:30
Melek Baykal kimdir? Kaç yaşındadır? Melek Baykal hangi projelerde yer aldı?
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Bir zamanların devrilen koltuğu ile izleyicilerin sevilen dizisi arasında yer alan Cennet Mahallesi dizisinin Pembe'si dikkatleri üzerine çekmeye başarmaktaydı. Sebebi ise karaktere hayat veren Melek Baykal'ın tecrübeleri ile başarılı performansını birleştirmesinden kaynaklanmaktaydı. Sizler için Melek Baykal hakkında merak edilen soruların cevaplarını hazırladık. 

Melek Baykal kimdir?

Melek Baykal dünyaya gözlerini 7 Ağustos 1954 yılında İstanbul'da açmıştır. Baykal, uzun yıllar tiyatrolarda sahne alırken, ayrıca dizilerde aldığı rollerle ekran başındaki izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Tecrübeli oyuncunun çocukluk hayatı İstanbul'da bulunan Bağdat Caddesi'nde dede yadigarı olan evde geçerken, babasının bürokrat olması sebebiyle İstanbul ve Ankara arasında gidip gelmiştir.  

Başarılı oyuncu izleyiciler tarafından rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Nermin, Hayat Bağları dizisinde Nurhayat ve Cennet Mahallesi’nde Pembe karakteri ile tanınmıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:30
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