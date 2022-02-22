Mehrnoush Esmaeilpour kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

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Mehnoush Esmaeilpour kimdir?

30 Aralık 1988 yılında’da doğan Mehnoush Esmaeilpourbölümü mezunudur. Babamın Günahları dizisinde Feride karakterini canlandırmış ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Türkiye’de birçok dizi projelerinde yer alan İran’lı güzel ilk olarak Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Daha sonrasında Hayat Çizgisi Suriye ve Son dizilerinde yer almıştır.

İlgi alanı çok geniş olan güzel, oyunculuk harici at eğitmeni, mimar ve ressam olarakta kariyerini çeşitlendirmektedir.

8 yaşındayken resim çizme yeteneğini keşfeden Mehnoush Esmaeilpour üniversite eğitimi almak için Kıbrıs’a gitmiştir. Daha sonrasında Mimarlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan güzel oyuncu, eğitim hayatını bitirdikten sonra Birleşik Devlet’lerde yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Türkiye’den gelen birçok dizi teklifinin ardından kariyerini ve yaşamını Türkiye’de sürdürme kararı almıştır.

