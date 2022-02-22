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Mehrnoush Esmaeilpour kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Oyuncu güzel Mehrnoush Esmaeilpour kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Mehrnoush Esmaeilpour’un hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

22 Şubat 2022 Salı 23:13
Mehrnoush Esmaeilpour kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
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Mehnoush Esmaeilpour hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Mehnoush Esmaeilpour kimdir?

30 Aralık 1988 yılında İran’da doğan Mehnoush Esmaeilpour Mimarlık bölümü mezunudur. Babamın Günahları dizisinde Feride karakterini canlandırmış ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Türkiye’de birçok dizi projelerinde yer alan İran’lı güzel ilk olarak Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Daha sonrasında Hayat Çizgisi Suriye ve Son dizilerinde yer almıştır.

İlgi alanı çok geniş olan güzel, oyunculuk harici at eğitmeni, mimar ve ressam olarakta kariyerini çeşitlendirmektedir. 

8 yaşındayken resim çizme yeteneğini keşfeden Mehnoush Esmaeilpour üniversite eğitimi almak için Kıbrıs’a gitmiştir. Daha sonrasında Mimarlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan güzel oyuncu, eğitim hayatını bitirdikten sonra Birleşik Devlet’lerde yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Türkiye’den gelen birçok dizi teklifinin ardından kariyerini ve yaşamını Türkiye’de sürdürme kararı almıştır.



Son Güncelleme: 22.02.2022 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Mehrnoush EsmaeilpourİranMimarlık
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