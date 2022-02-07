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Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler

Hanımın Çiftliği, Diriliş Ertuğrul gibi bilinen dizilerde yer alan usta oyuncu Mehmet Çevik'in hayatı merak edilmektedir. Mehmet Çevik 1961 yılında Elbistan'da dünyaya gelmiştir. Çevik, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde eğitim almıştır.

07 Şubat 2022 Pazartesi 03:17
Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler
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Uzun yıllardır izleyici karşısında olan deneyimli oyuncu Mehmet Çevik’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Mehmet Çevik kimdir?

1961 yılında Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’da doğan Mehmet Çevik aslen Elbistanlıdır. Kocaeli’nde büyüyen ve üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde Tiyatro bölümünde gören Mehmet Çevik, eğitiminin ardından Kıbrıs’ta devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.

Bilinen pek çok dizide yer alan Mehmet Çevik, Diriliş Ertuğrul, Hanımın Çiftliği ve Sağır Oda gibi dizilerde yer almıştır.

Mehmet Çevik yer aldığı yapımlar

Diriliş Ertuğrul

Hanımın Çiftliği

İffet

Sağır Oda

Tembel Ahmet

 Peri Kızı

İstanbul Sokakları

Kurtuluş

Güzel Çirkin

Menekşe ile Halil

Aynadaki Düşman

Kasabanın İncisi

Mühürlü Güller

Kırık Kanatlar

 



Son Güncelleme: 07.02.2022 03:17
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