Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler

Uzun yıllardır izleyici karşısında olan deneyimli oyuncu Mehmet Çevik’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Mehmet Çevik kimdir?
1961 yılında Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’da doğan Mehmet Çevik aslen Elbistanlıdır. Kocaeli’nde büyüyen ve üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde Tiyatro bölümünde gören Mehmet Çevik, eğitiminin ardından Kıbrıs’ta devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.
Bilinen pek çok dizide yer alan Mehmet Çevik, Diriliş Ertuğrul, Hanımın Çiftliği ve Sağır Oda gibi dizilerde yer almıştır.
Mehmet Çevik yer aldığı yapımlar
Diriliş Ertuğrul
Hanımın Çiftliği
İffet
Sağır Oda
Tembel Ahmet
İstanbul Sokakları
Kurtuluş
Güzel Çirkin
Menekşe ile Halil
Aynadaki Düşman
Kasabanın İncisi
Mühürlü Güller
Kırık Kanatlar