Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler

Uzun yıllardır izleyici karşısında olan deneyimli oyuncu Mehmet Çevik’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Mehmet Çevik kimdir?

1961 yılında Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’da doğan Mehmet Çevik aslen Elbistanlıdır. Kocaeli’nde büyüyen ve üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde Tiyatro bölümünde gören Mehmet Çevik, eğitiminin ardından Kıbrıs’ta devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.

Bilinen pek çok dizide yer alan Mehmet Çevik, Diriliş Ertuğrul, Hanımın Çiftliği ve Sağır Oda gibi dizilerde yer almıştır.

Mehmet Çevik yer aldığı yapımlar

Diriliş Ertuğrul

Hanımın Çiftliği

İffet

Sağır Oda

Tembel Ahmet

Peri Kızı

İstanbul Sokakları

Kurtuluş

Güzel Çirkin

Menekşe ile Halil

Aynadaki Düşman

Kasabanın İncisi

Mühürlü Güller

Kırık Kanatlar