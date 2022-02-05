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Mehmet Çepiç kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mehmet Çepiç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Mehmet Çepiç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:00
Mehmet Çepiç kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Mehmet Çepiç gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mehmet Çepiç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Mehmet Çepiç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Mehmet Çepiç Biyografisi

8 Şubat 1962 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Halk Tiyatrosu kursunda bir süre eğitim alarak başarılı bir şekilde mezun oldu. Sonrasında Fareyi Öldürmek adlı oyunda şans buldu. Sonrasında TRT’de seslendirme, sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Bir dönem Flash TV’de yapımcı olarak bulundu. Ferda Çepiç ile dünya evine girdi. Doğa isminde bir çocuğu vardır. Kendisi şu an TRT 1 ekranlarındaki Yunus Emre dizisinde Ahi Mesut karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇepiçYunus Emre
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