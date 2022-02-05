Mehmet Çepiç kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Mehmet Çepiç Biyografisi
8 Şubat 1962 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Halk Tiyatrosu kursunda bir süre eğitim alarak başarılı bir şekilde mezun oldu. Sonrasında Fareyi Öldürmek adlı oyunda şans buldu. Sonrasında TRT’de seslendirme, sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Bir dönem Flash TV’de yapımcı olarak bulundu. Ferda Çepiç ile dünya evine girdi. Doğa isminde bir çocuğu vardır. Kendisi şu an TRT 1 ekranlarındaki Yunus Emre dizisinde Ahi Mesut karakterini canlandırıyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00