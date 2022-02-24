Mavera Dizisi Aytolu Kim? Nur Berfin Çiroğlu hakkında detaylar...

Mavera dizisi Aytolu karakteri

Ramazan boyuncu TRT 1 ekranların süsleyecek olan mavera dizisinin konusu Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini anlatmaktadır.

Dizinin öne çıkan isimlerinden biride Aytolu karakteridir. Aytolu güzelliğinin yanı sıra bir kadına göre savaşçı bir kişiliktedir. Oldukça soğuk yapıda ve erkeklerden kılıç konusunda daha yeteneklidir. Hace, karakteri ile kısa kısa sohbetlerde birbirlerine yakınlaşıp aralarında bir bağ oluşacaktır.

Mavera dizisi aytolu kimdir? Nur Berfin Çiroğlu Kimdir?

Aytolu karakterine Nur Berfin Çiroğlu canlandıracaktır. Çiroğlu 1993 yılında istanbulda gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 1,70 boyundadır. 53 kilodur. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. Oyunculuğa ilk adımlarını Turkcell, Nescafe, Yedigün, Turk Telekom ve KFC gibi markaların reklamlarında yer alarak attı. Nalan Yıldırım Menajerlik ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Nur Berfin Çiroğlu’nun resmi instagram hesabı

Nur Berfin Çiroğlu, sosyal medya olan instagramda kişisel hesabında sürekli aktiftir. 135 gönderisi olan oyuncunun 56,6 bini aşkın da takipçisi vardır. Nur Berfin Çiroğlu’nun resmi instagram hesabını yakından incelemek isterseniz @nurberfin_ kullanıcı isimli hesaba göz atabilirsiniz.

Nur Berfin Çiroğlu’nun sevgilisi var mı?

Nur Berfin Çiroğlu, Adını Sen Koy dizisinde tanıştığı bilgisayar mühendisi olan Efe Helvacı beraberdi. Fakat kısa bir süre önce ayrıldılar. Çiroğlu şu andaysa Stefan Stefanovski ile birliktedir. Hatta çift aynı evde beraber yaşamaktadırlar. Çift beraber fotoğraf karelerini de sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaşmaktadır.