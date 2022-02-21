Mavera Asife ( Dilaray Yeşilyaprak ) kimdir?

Trt 1 ekranlarında yayınlanan Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. ES Film tarafından yapılan dizi Ramazan boyunca ekranlarda olacak. Dizinin 12 Mayıs’ta final yapması beklenmektedir. Mavera dizisinde Hace Ahmed Yesevi’nin hayatı anlatılmaktadır. Dizinin Asife karakteri merak edilmektedir.

Asife karakterinin, Ahmed Yesevi ile iyi ilişkileri bulunmaktadır. Asife , iyi niyetli ve yardımseverdir. Kalbinde kötülük olmadığı bilinmektedir.

Dilaray Yeşilyaprak kimdir?

Mavera dizisinde Asife karakterini Dilaray Yeşilyaprak canlandırmaktadır. Güzel oyuncu 1 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Temel oyunculuk ve kamera önü oyunculuk eğitimlerini almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Benim Adım Melek dizisinde Meryem karakteriyle yaşamıştır. Hercai dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncu 1.65 boylarında ve 50 kilodur.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram hesabında 127 bin takipçisi bulunmaktadır. @dilaray.yesilyaprak kullanıcı adıdır.

Şu sıralar Aykut Aydoğdu ile birlikte olduğu bilinmektedir.