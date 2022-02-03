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Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine dahil olan Anıl karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Anıl karakterine dizide Selim Can Yalçın hayat vermektedir.

03 Şubat 2022 Perşembe 21:21
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Anıl karakteri hakkında bilgiler merak edilmektedir.

Masumlar Apartmanı Anıl Saran kimdir?

Masumlar Apartmanı’nda Han’ın da gittiği psikiyatr Yağmur’a giden Anıl, Han odadayken odaya giriyor ve saldırgan tavırlarda bulunuyor. Han ve Anıl arasında çıkan tartışmanın ardından Anıl, Han’ı evine kadar izliyor ve pencerede Gülben’i görüyor. Anıl’ın Gülben’e zarar verip vermeyeceği izleyicilerin kafasında soru işareti olarak kaldı.

Masumlar Apartmanı Anıl’ın rahatsızlığı nedir?

Anıl karakterinde kişilik bozukluğu bulunmaktadır. Anıl’ın rahatsızlığının belirtilerinin kıskançlık, şiddet, kibir, düşmanlık ve yüzeysel ilişki kurma gibi belirtiler olduğunu Yağmur, not defterine yazmıştı.

Selim Can Yalçın kimdir?

1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selim Can Yalçın, Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro okumuştur. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda da görev alan Yalçın televizyon kariyerine Masumlar Apartmanı’ndaki Anıl Saran rolü ile adım atmıştır



Son Güncelleme: 03.02.2022 21:21
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Anahtar Kelimeler:
MasumlarapartmanıAnıl
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