Masterchef Türkiye yeni sezon jüri ve yarışmacıları belli oldu mu?

Acun Ilıcalı' nın sahip olduğu TV8 kanalının en eğlenceli ve en çok sevilen yemek yarışma programı Masterchef Türkiye yarışması da bu sene nefesleri kesecek gibi görünüyor. Yarışmanın başlamasına az bir süre kala vatandaşlarımızda yarışmada kimlerin yarışacağını merak etmeye başladı. Masterchef Türkiye yarışmasın başlaması ile beraber her hafta yaşanan final yemekleri seyircilerin adeta göz zevkine hitap etmeye devam edecek.
Aynı zamanda seçmelerin devam ettiği yarışmada yarışmacıları sizler için tanıtmaya çaluışacağız.
Son Güncelleme: 10.01.2022 21:27