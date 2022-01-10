Masterchef Türkiye yeni sezon jüri ve yarışmacıları belli oldu mu?

Acun Ilıcalı' nın sahip olduğu TV8 kanalının en eğlenceli ve en çok sevilen yemek yarışma programı Masterchef Türkiye yarışması da bu sene nefesleri kesecek gibi görünüyor. Yarışmanın başlamasına az bir süre kala vatandaşlarımızda yarışmada kimlerin yarışacağını merak etmeye başladı. Masterchef Türkiye yarışmasın başlaması ile beraber her hafta yaşanan final yemekleri seyircilerin adeta göz zevkine hitap etmeye devam edecek.

Büyük bir titizlikle hazırlanan yemekler ve sunumlar jüriler tarafından değerlendirilecek ve sezonun şampiyonu belli olacak. Her hafta yaşanan final havası ise yarışmaya daha farklı bir heyecan katmaya devam ediyor. Tecrübeli şefler Somer Şef, Danilo ve Mehmet Şef ise yarışmaya ayrı bir renk katıyor. Şeflerde herhangi bir değişiklik yaşanmazken dördüncü sezon bomba gibi başladı bile.

Aynı zamanda seçmelerin devam ettiği yarışmada yarışmacıları sizler için tanıtmaya çaluışacağız.