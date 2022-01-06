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MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları

Bugün 4. sezonuyla yayın hayatına başlayan MasterChef Türkiye’nin yarışmacıları seyirci tarafından merak edildi. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacıları kim? İşte yarışmacılara dair detaylar…

06 Ocak 2022 Perşembe 09:00
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
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Merakla beklenen 4. Sezonu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye’nin yarışmacıları seyirci tarafından oldukça merak ediliyor. İşte sevilen program MasterChef Türkiye’nin yarışmacılarına dair detaylar…

  • Afife Sönmez

MesterChef elemelerine katılan yarışmacı Afide Sönmez 29 yaşındadır ve özel bir okulda din kültürü öğretmenliği yapıyor.

  • Tahsin Küçük

23 yaşındaki Tahsin Küçük, on senedir aşçılık yapıyor. Somon balığıyla elemelere katılan Küçük, yemeğini lezzetli yapmayı başararak üç evet alarak ikinci tura çıktı.

  • Yarışmacı Melis

32 yaşındaki yarışmacı İzmirli’dir ve İtalyan bir eşi vardır.

  • Oktay Ahmet

23 yaşındaki Oktay, aslen Bulgaristan’lıdır ve Çek Cumhuriyeti’nden katılıyor. Aşçılık için diş hekimliğini bırakan Ahmet, şimdi aşçı yardımcılığı yapıyor. Yemeğinin sosunu yetiştiremeyen Ahmet, geçer oy alamasa da önümüzdeki yıl için direk 1. Tura davet edildi.

  • Koreli yarışmacı Aramsol

27 yaşındaki Aramsol Kim, yedi senedir Türkiye’de yaşıyor. Yarışmacı tüm jürilerden geçer not almayı başararak beyaz önlüğün sahibi oldu.

  • Deniz Yılmaz

23 yaşında olan yarışmacı Ankara’dan geliyor. Asıl mesleği mühendislik olan Yılmaz, jürilerden geçer not alamadı.

  • Mert Yılmaz

Los Angeles’tan gelen yarışmacı, sarı saçları ve neşesiyle dikkat çekmeyi başardı.

  • Oktay Uğur

27 yaşında olan yarışmacı aşçıdır. Geçen yıl da elemelere katılan ancak tur atlayamayan Uğur, bu sene et yemeği ile yarışmaya katıldı.

  • Berk Vural Urun

23 yaşındaki yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Yarışmacı Dil balığı yaparak şeflerin gönlünü kazanmaya çalıştı.

  • Burak Ünsal

Aslen Adanalı olan yarışmacı 24 yaşındadır. 7.5 yıldır aşçılık yapan Ünsal yarışmada oldukça iddialı.


Son Güncelleme: 06.01.2022 09:00
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