MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları

Merakla beklenen 4. Sezonu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye’nin yarışmacıları seyirci tarafından oldukça merak ediliyor. İşte sevilen program MasterChef Türkiye’nin yarışmacılarına dair detaylar…
Afife Sönmez
MesterChef elemelerine katılan yarışmacı Afide Sönmez 29 yaşındadır ve özel bir okulda din kültürü öğretmenliği yapıyor.
Tahsin Küçük
23 yaşındaki Tahsin Küçük, on senedir aşçılık yapıyor. Somon balığıyla elemelere katılan Küçük, yemeğini lezzetli yapmayı başararak üç evet alarak ikinci tura çıktı.
Yarışmacı Melis
32 yaşındaki yarışmacı İzmirli’dir ve İtalyan bir eşi vardır.
Oktay Ahmet
23 yaşındaki Oktay, aslen Bulgaristan’lıdır ve Çek Cumhuriyeti’nden katılıyor. Aşçılık için diş hekimliğini bırakan Ahmet, şimdi aşçı yardımcılığı yapıyor. Yemeğinin sosunu yetiştiremeyen Ahmet, geçer oy alamasa da önümüzdeki yıl için direk 1. Tura davet edildi.
Koreli yarışmacı Aramsol
Deniz Yılmaz
23 yaşında olan yarışmacı Ankara’dan geliyor. Asıl mesleği mühendislik olan Yılmaz, jürilerden geçer not alamadı.
Mert Yılmaz
Los Angeles’tan gelen yarışmacı, sarı saçları ve neşesiyle dikkat çekmeyi başardı.
Oktay Uğur
27 yaşında olan yarışmacı aşçıdır. Geçen yıl da elemelere katılan ancak tur atlayamayan Uğur, bu sene et yemeği ile yarışmaya katıldı.
Berk Vural Urun
23 yaşındaki yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Yarışmacı Dil balığı yaparak şeflerin gönlünü kazanmaya çalıştı.
Burak Ünsal
Aslen Adanalı olan yarışmacı 24 yaşındadır. 7.5 yıldır aşçılık yapan Ünsal yarışmada oldukça iddialı.