Masal Şatosu Peri Hırsızı dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin ve karakterlerin olduğu merak edildi. Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Ali Magnitou ve Berkan Hamedi gibi oyuncuların yer aldığı dizi kadrosunun tüm detaylarını sizler için hazırladık.

Masal Şatosu: Peri Hırsızı oyuncu kadrosu

Digital platformun ülkemizde öncülük ettiği Blu Tv'nin ilk orijinal çocuk dizisi konumunda olan Masal Şatosu: Peri Hırsızı'nın oyuncu kadrosu ve karakterlerini paylaştık. Dizinin yayın tarihi de netleşti. Masal Şatosu: Peri Hırsızı 7 Mayıs Cuma günü ilk bölümleriyle Blu Tv'de olacak. NETD, DMC, WOVİE, RETROPRO işbirliği ile çekilen dizinin başrollerinde Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Ali Magnitou ve Berkan Hamedi gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Burak Kuka üstlenitor. 8 bölümlük sezon olarak yayınlanacak dizi bu cuma gününden itibaren platformda olacak. Masal Şatosu: Peri Hırsızı 7 Mayıs Cuma günü Blu Tv'de.

Ecrin Su Çoban

Berat Efe Parlar

Gülse Göçer

Ali Magnitou

Berkan Hamedi