Mark Wahlberg’ın yeni filmi belli oldu!

Sevenleri tarafından heyecanla beklenen’ın yenii belli oldu. Mark Wahlberg’ın yeni filmi “” olacak. Uncharted çekimlerinin bitmesiyle Mark Wahlberg’in Stu filmine katılacağı resmi olarak açıklanmıştır. Rosalind Ross’un ilk yönetmenlik deneyimini yapacağı Stu filminin başrolünde Mark Wahlberg olacaktır. Önemizdeki ay çekimleri başlayacak olan Stu filminin konusu hala açıklanmazken bir dram filmi olacağı beklenmektedir. Son olarak Spenser Confidential’da oynayan Mark Wahlberg için Stu filmi kişisel bir yapıt niteliği taşımaktadır. Yani Stu filmi Rosalind Ross’un değil, Mark Wahlberg’ün projesi olarak hayata geçirilmektedir. Rosalind Ross, filmin hem konusunu kaleme almakta hem de yönetmenliğini üstlenmektedir. Mark Wahlberg, Uncharted’ın çekimlerinin bitmesiyle şimdilerde Arthur The King ve The Six Billion Dollar Man filmleriyle meşgul gibi görünmektedir. Mark Wahlberg yakın zamanda Joe Bell ile birlikte oynadığı Infinite filmiyle seyirci karşısına çıkacaktır. Paramount, Infinite için 24 Eylül 2021 tarihini takvimlerde işaretlemiştir.