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Mark Levitas kimdir? Mark Levitas hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisinde Fatih karakterine ve Doktorlar dizisinde Timur'u canlandıran Mark Levitas'In hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 1974 yılında doğan Levitas, Paris'te oyunculuk eğitimi almıştır.

10 Şubat 2022 Perşembe 01:27
Mark Levitas kimdir? Mark Levitas hakkında bilgiler
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Tiyatrocu ve oyuncu Mark Levitas’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Mark Levitas kimdir?

16 Kasım 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mark Levitas, ilk olarak Stüyo Oyuncuları’nda eğitim almış sonrasında Paris Ecole Jacques Lecoq’ta oyunculuk üstüne eğitim almıştır. Ardından Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir.

Yurt dışında oyunculuk üzerinde eğitim alan Mark Levitas Arka Sokaklar, Çocuklar Duymasın ve Adanalı gibi sevilen dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde doğaçlama üzerine dersler veren Mark Levitas ayrıca oyuncu koçluğu da yapmaktadır.

Mark Levitas rol aldığı yapımlar

Kara Yılan

Adanalı

Prensesin Uykusu

Halil İbrahim Sofrası

Peri Masalı

Çocuklar Duymasın

Ödünç Hayat

Arka Sokaklar

Çemberimde Gül Oya

No Ofsayt

Yıldız Masalı



Son Güncelleme: 10.02.2022 01:27
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MarkLevitas
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