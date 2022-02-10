Mark Levitas kimdir? Mark Levitas hakkında bilgiler

Tiyatrocu ve oyuncu Mark Levitas’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Mark Levitas kimdir?
16 Kasım 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mark Levitas, ilk olarak Stüyo Oyuncuları’nda eğitim almış sonrasında Paris Ecole Jacques Lecoq’ta oyunculuk üstüne eğitim almıştır. Ardından Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir.
Yurt dışında oyunculuk üzerinde eğitim alan Mark Levitas Arka Sokaklar, Çocuklar Duymasın ve Adanalı gibi sevilen dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde doğaçlama üzerine dersler veren Mark Levitas ayrıca oyuncu koçluğu da yapmaktadır.
Mark Levitas rol aldığı yapımlar
Kara Yılan
Adanalı
Prensesin Uykusu
Peri Masalı
Çocuklar Duymasın
Ödünç Hayat
Arka Sokaklar
Çemberimde Gül Oya
No Ofsayt
Yıldız Masalı