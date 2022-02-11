Margot Robbie kimdir?

Dünyanın en ünlü oyuncularından olannefes kesen yapıtlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor., Zamanda Aşk, Aşk Uğruna, Para Avcısı gibi birçok ünlü filmde başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Margot Robbie izleyenleri ekranlara kilitliyor. Time dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde de yerini almış olan Margot Robbie, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

30 yaşında olan güzel oyuncunun drama üzerine birçok eğitimi bulunmakta. Londra’da yaşamakta olan oyuncu beş senedir Tom Ackerley ile birlikte. Yeni projeler üzerine çalıştığı düşünülen güzel oyuncuyu ekranlarda tekrar görmeyi sabırsızlıkla beklemekteyiz.

