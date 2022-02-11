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Margot Robbie kimdir?

Suicide Squad gibi büyük filmlerle tanıdığımız Margot Robbie oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Çok konuşulan güzel oyuncu Margot Robbie’ye ait bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2022 Cuma 11:08
Margot Robbie kimdir?
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Dünyanın en ünlü oyuncularından olan Margot Robbie nefes kesen yapıtlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Suicide Squad, Zamanda Aşk, Aşk Uğruna, Para Avcısı gibi birçok ünlü filmde başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Margot Robbie izleyenleri ekranlara kilitliyor. Time dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde de yerini almış olan Margot Robbie, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. 

30 yaşında olan güzel oyuncunun drama üzerine birçok eğitimi bulunmakta. Londra’da yaşamakta olan oyuncu beş senedir Tom Ackerley ile birlikte. Yeni projeler üzerine çalıştığı düşünülen güzel oyuncuyu ekranlarda tekrar görmeyi sabırsızlıkla beklemekteyiz.



Son Güncelleme: 11.02.2022 11:08
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Anahtar Kelimeler:
Suicide SquadMargot Robbie
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