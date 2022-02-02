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Mare of Easttown dizinin konusu nedir? Başrolde kim vardır?

HBO'da yayın hayatına başlayan Mare of Easttown dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Dizinin konusu nedir? Kadroda kimler yer alıyor? İşte Kate Winslet'in de yer aldığı dizi ile ilgili merak edilenler...

02 Şubat 2022 Çarşamba 07:24
Mare of Easttown dizinin konusu nedir? Başrolde kim vardır?
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Haberimizde Mare of Easttown dizisinin konusuna, IMDb puanına, fragmanına, yönetmenine, senaristine ve dizi hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Dizide bazı klişelere yer veriliyor. Bütün polisiye dizilerinde olan karanlık, gizemli havadan beslenirken kendini diğer dizilerden ayırıyor.

Küçük kasabanın göründüğü kadar güvenli olmadığını, karakterler üzerinden detaylı bir anlatımla ele alıyor. Daha sonra sakin bir olay zinciri yakalayan dizi, oldukça sürükleyicidir.

Dizinin sevilen yönlerinden birisi karakterler arasında çekici bir bağ olmasıdır. Kasabada yaşayan her bireyin geçmişi ya da bugünü mutlaka başka bir birey ile uyuşuyor.

Dizinin baş karakteri olan Mare Sheean adlı dedektifin performansı beğenilen noktalardan biri olmuştur. Mare karakterini Kate Winslet canlandırıyor. Dedektif, dizinin ilk bölümlerinden itibaren geçmişindeki sorunlarla uğraşıyor. Dedektif, 25 sene önce oldukça başarılı bir basketbolcudur. Çaresini bulamadığı yaralarının dışında ilgilenmek zorunda olduğu bir kasaba olduğunun bilincindedir.

İlk bölümde Mare karakterine ağırlık verilirken 2. Bölümde diğer karakterlerden de bahsediliyor. Kasaba detaylı olarak anlatılırken yaşanacak cinayetin izleri sunuluyor.

Dizi, kendine çeken havası ve karakterleriyle oldukça sürükleyici bulunmuştur. Brad Ingelsby’ın HBO ve seyirci için armağan ettiği dizinin yönetmen koltuğunda Craig Zobel oturuyor. Zobel, Ingelsby’e eşlik ediyor.

Kadroda yer alan isimler

  • Kate Winslet – Mare Sheehan
  • Julianne Nicholson – Lori Ross
  • Angourie Rice – Siobhan Sheehan
  • Jean Smart – Helen
  • David Denman – Frank Sheehan
  • Neal Huff – Dan Hastings
  • Joe Tippett – John Ross
  • Guy Pearce – Richard Ryan
  • Cailee Spaeny – Erin McMenamin
  • John Douglas Thompson – Carter
  • Cameron Mann – Ryan Ross
  • Patrick Muney – Kenny McMenamin
  • Izzy King – Drew Sheehan
  • Kassie Mundhenk – Moira Ross


Son Güncelleme: 02.02.2022 07:24
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Anahtar Kelimeler:
Mare Of EasttownKonusuBaşrol
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