Mare of Easttown dizinin konusu nedir? Başrolde kim vardır?

Haberimizde Mare of Easttown dizisinin konusuna, IMDb puanına, fragmanına, yönetmenine, senaristine ve dizi hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Dizide bazı klişelere yer veriliyor. Bütün polisiye dizilerinde olan karanlık, gizemli havadan beslenirken kendini diğer dizilerden ayırıyor.

Küçük kasabanın göründüğü kadar güvenli olmadığını, karakterler üzerinden detaylı bir anlatımla ele alıyor. Daha sonra sakin bir olay zinciri yakalayan dizi, oldukça sürükleyicidir.

Dizinin sevilen yönlerinden birisi karakterler arasında çekici bir bağ olmasıdır. Kasabada yaşayan her bireyin geçmişi ya da bugünü mutlaka başka bir birey ile uyuşuyor.

Dizinin baş karakteri olan Mare Sheean adlı dedektifin performansı beğenilen noktalardan biri olmuştur. Mare karakterini Kate Winslet canlandırıyor. Dedektif, dizinin ilk bölümlerinden itibaren geçmişindeki sorunlarla uğraşıyor. Dedektif, 25 sene önce oldukça başarılı bir basketbolcudur. Çaresini bulamadığı yaralarının dışında ilgilenmek zorunda olduğu bir kasaba olduğunun bilincindedir.

İlk bölümde Mare karakterine ağırlık verilirken 2. Bölümde diğer karakterlerden de bahsediliyor. Kasaba detaylı olarak anlatılırken yaşanacak cinayetin izleri sunuluyor.

Dizi, kendine çeken havası ve karakterleriyle oldukça sürükleyici bulunmuştur. Brad Ingelsby’ın HBO ve seyirci için armağan ettiği dizinin yönetmen koltuğunda Craig Zobel oturuyor. Zobel, Ingelsby’e eşlik ediyor.

Kadroda yer alan isimler