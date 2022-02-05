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Maraşlı Hilal kimdir? Zeliş’in annesi kimdir?

Maraşlı dizisine sonradan dahil olan Hilal karakteri, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Maraşlı'nın eski eşi olan Hilal, Zeliş'in annesidir. Hilal karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı da merak edilenler arasındadır. Tüm detaylar haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:39
Maraşlı Hilal kimdir? Zeliş’in annesi kimdir?
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Maraşlı Hilal kimdir?

Atv ekranlarında yayınlanan ve en çok beğenilen dizilerden biri olan Maraşlı’nın  başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer almaktadır. Dizide bulunan Hilal karakteri ise Maraşlı’nın eski eşidir. Maraşlı’yı adeta sorguya çeken Hilal, Zeliş’İn katillerini bulmak için bir plan üzerine hareket eder. 

Maraşlı ve Hilal neden ayrıldı?

Maraşlı düzenli bir hayata sahip değildir. Hilal ise Marşalı’ya aşık olmuş ve bir kızları olmuştur. Fakat Maraşlı, Hilal’in istediği düzeni sağlayamamış ve yeterince ilgi gösterememiştir. Bu durumdan sonra boşanmışlardır. Maraşlı’nın Mahur’u sevmesi Hilal’i çok kıskandırsa da yapacağı bir şey yoktur. Maraşlı için Hilal eskide kalmıştır. 

Hilal gerçek adı nedir?

Hilal karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Sinem Akyol’dur. 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. 

Yer aldığı projeler

-Burak King

-Afilli Aşk

-Her Yerde Sen 

-Maraşlı



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:39
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıHilalSinem Akyol
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