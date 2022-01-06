Malena film konusu ve yorumu

Sicilya kasabasında yaşanan olayı ele alan filmin merkezinde iki temel karakteri alarak izleyenleri 1940’lı yılların İtalya’sına götürmeyi amaçlar. Ortaya çıkan ilk isim ise filmin adını da oluşturan Latince öğretmeni Malena’dır. İlgi çeken tavırları ve güzelliğiyle hikâyenin başlamasına neden olan genç kadın, kasaba halkının en sevdiği kişilerden birisidir. Evli olmasına rağmen dönemin zorlu şartları gereği eşini savaşa uğurlamak zorunda kaldı. Günlerini tek başına geçirmekte ve geçimini sağlamaya çalışmaktadır.

Malena film yorumu

Malena’nın başında dert olarak düşüneceği tek şey evliliği değildir. Erkeklerin üstün olduğu İtalyan kasabasında yaşanacak olayların ipuçları verilmeye başlandı. Kaba halkı tarafından “kasabanın en iyi kalçası” söylemine önek gösterilen genç kadın, topluluğun gözdesi oldu . Dışarı çıktığı dakika bütün gözler ona dönmekte ve çeşitli söylemlerin içinde kalmaktadır. Filmin devamlılığına katkısı olan diğer isim ise Malena’ya kafasını takmış küçük çocuk Renato’dur. Küçük çocuk aynı zamanda filmin dış ses görevinde de görev almıştır.

Yobazlık, görgüsüzlük ve diğer bazı etmenleri merkezine alarak yoluna devam hikâye, Renato’nun katılımıyla “bir ergenin gözünden” devam etmektedir. Malena’ya olan aşkını kağıtlara, sesli haykırışlara döken genç çocuk, hikâyenin tatlı noktalara devşirilmesine ön ayak olan tek kişidir. Çünkü sahneler Malena’ya geçtiğinde çoğunluk kötü gelişmeler yaşanmaktadır. Ki yine öyle olur. Kocasının savaşta öldüğünü öğrenen Malena, kendisini yoğun bir depresyonun içinde bulur. Halktan birkaç kişinin “Malena artık yalnız” çağrısı ile beraber daha da yoğun ilgi altında kalır. Kasabaya gelen Alman bireylerle yakınlaşmaya başlar. İşini kaybeder.

Malena filmin oyuncu kadrosu