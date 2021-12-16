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Mahrem dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Temmuz ayında başlayacak olan Mahrem dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? insanların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde…

16 Aralık 2021 Perşembe 22:46
Mahrem dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Bu sene yayınladığı dizilerde başarılı reyting sonuçları yakalayan TRT 1, yeni yaz dizisi Mahrem ile de bu başarıyı sürdürmek istiyor. İzleyenlerin aklındaki sorulardan bir tanesi de dizinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığı. En son Beni Bırakma dizisinde Tarık karakteri olarak yer alan Emrah Akduman, Mahrem dizisinde başrol karakterlerinden birisi olacak. Bir diğer oyuncu ise İlter Kapıcı olacak.

Emrah Akduman Kimdir?

Emrah Akduman, 13 Kasım 1982 tarihinde Ankara’da doğdu. Akduman, oyunculuk kariyerine Sadri Alışık Akademisi’nde Kamera Önü Oyunculuk eğitimini aldı. Kurtlar Vadisi, Keje, Hatırla Sevgili gibi yapımlarda yer alan oyuncu aynı zamanda dublaj sanatçılığı da yapmaktadır. 39 yaşındaki oyuncu ilk çıkışını Beni Bırakma dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile yapmıştır.

İlter Kapıcı Kimdir?

İlter Kapıcı 9 Şubat 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Akademik hayatını Kocaeli Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Oyunculuk eğitimini aldıktan sonra ilk olarak BKM’de sahne aldı. Badem Şekeri


Son Güncelleme: 16.12.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Mahrem
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