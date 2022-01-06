Mahkum dizisinin konusu nedir? Mahkum dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Mahkum oyuncu kadrosu

Mahkum dizisi için hazırlıklar sürüyor. Peki dizinin başrol oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? Mahkum dizisi ne zaman yayınlanacak?

Mahkum oyuncu kadrosu

MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstleniyor. Mahkum dizisinde kadın başrol oyncusu için çalışmalar devam ederken erkek başrol oyuncusu Onur Tuna oldu.

Onur Tuna

1985 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Onur Tuna, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde, Ayla Algan ve Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda oyunculuk eğitimi aldı. Onur Tuna Hayat Devam Ediyor, Huzur Sokağı, Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma adlı yapımlarda yer aldı. Tuna, en son Mucize Doktor adlı dizi ile ekranlara geldi.

Mahkum dizisinin konusu nedir?

Mahkum dizisi Innocent Defendant adlı diziden uyarlanmıştır. Innocent Defedant’ın konusu ise savcı Park Jung Woo bir gün nedenini bilmediği bir halde hapishanede uyanır. Karısını ve çocuğunu öldürmekten suçlanan savcı, ölüm cezasına çarptırlır. Geçici hafıza kaybı yaşadığı için neler olduğunu hatırlamaya çalışırken masumiyetini de kanıtlamak zorundadır.

Mahkum hangi kanalda yayınlanacak?

Mahkum dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Dizide şu an sadece erkek başrol oyuncusu açıklandı. Dizinin yayın tarihi ve diğer oyuncularla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

