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Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti görev aldığı dizi ve filmler

Ekranların sevilen oyuncularından birisi olan Luran Ahmeti mera ediliyor. Pek çok kişi, Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti görev aldığı yapımlar nelerdir? sorularını araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:47
Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti görev aldığı dizi ve filmler
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Geçmiş yıllarda ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Elveda Rumeli’de Dimitri karakterine hayat verdikten sonra büyük bir kitleye ulana Luran Ahmeti merak ediliyor. Dizi severler, Luran Ahmeti’nin kim olduğunu merak ederken aynı zamanda Ahmeti’nin hayatı da araştırılıyor.

Luran Ahmeti kimdir?

1974’te Makedonya’da dünyaya gelen Luran Ahmeti, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Mutlu Ol dizilerinde görev almıştır. 2016 yılında TRT 1 ekranlarının Büyük Sürgün Kafkasya dizisi oyuncuları arasına katılan Ahmeti ekranların başarılı isimlerinden birisidir.  



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:47
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