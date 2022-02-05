Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti görev aldığı dizi ve filmler

Geçmiş yıllarda ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Elveda Rumeli’de Dimitri karakterine hayat verdikten sonra büyük bir kitleye ulana Luran Ahmeti merak ediliyor. Dizi severler, Luran Ahmeti’nin kim olduğunu merak ederken aynı zamanda Ahmeti’nin hayatı da araştırılıyor.

Luran Ahmeti kimdir?

1974’te Makedonya’da dünyaya gelen Luran Ahmeti, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Mutlu Ol dizilerinde görev almıştır. 2016 yılında TRT 1 ekranlarının Büyük Sürgün Kafkasya dizisi oyuncuları arasına katılan Ahmeti ekranların başarılı isimlerinden birisidir.