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Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj

Netflix platformunda seyirciyle buluşan Lost Girls, konusuyla özellikle kadınların ilgisini çekmektedir. Lost Girls filmi neyi anlatıyor? Sevilen filmin konusuna ve yorumuna haberimizde yer verilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:08
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
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Lost Girl filminin konusu ve incelemesi yapılmıştır.

Filmin konusu

2010 senesinde Shannan Gilbert aniden ortadan kaybolur. Long Island plajlarında, gittikçe artan kadın cesetlerine ulaşılmaktadır.

Film, gerçek hikayelerden ilham alınarak yapılmıştır. Hikaye ve isimler gerçektir.

Film başladığında 2010 yıllarına gidilir. Mari Gilbert, iki kız çocuğu olan bir annedir. Hırslı bir anne profili çizmektedir. Çocuklardan birinin psikolojik sorunları vardır. Diğer çocuk ise daha ılımlıdır. Çocuklarına bakmakta zorlanan anne, birçok işte çalışır. Ancak yine de geçim sıkıntısı yaşar. Burda devreye New York’ta yaşayan diğer kız Shannan girer. Shannan, hem ziyaret hem de maddi yardım yapmak amacıyla annesini ziyaret etmek ister.

Bu haberin üstünden saatler ve günler geçer ancak Shannan’dan haber yoktur. Mari, kızına bir şey olduğunu hisseder ve polise gider.

Mari, polisten beklediği ilgiyi göremez. Kızının en son 911’i arayıp yardım istediğini öğrenir. Kaybolduğu yeri arar, şüphelilerle görüşür. Polis ise durgun davranmaktadır. Araştırmalar sonucunda plajda kadın cesetleri ortaya çıkar. Ölen kadınlar, hayat kadınlarıdır. Bazısı 3 ay önce bazısı 15 yıl önce kaybolan kadınlar…

Bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte polislerin tavırlarının sebebi belli olmuştur. Polisler, Shannan’ın hayat kadını olduğunu öğrendikleri zaman umursamaz davranmışlardır. Olayla ilgilenen Komiser Dormer, hiçbir şey yok gibi hayatına devam etmektedir.

Hikayede, seks işçilerine karşı olan umursamazlık konu edilir. Kadınların yalnız olmadıkları ve onlar için savaşan insanların olduğu vurgulanır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Lost GirlsNetflix
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