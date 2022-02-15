Lizge Cömert kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, nerelidir?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Lizge Cömert, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Lizge Cömert, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Lizge Cömert kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Lizge Cömert Biyografisi

Kendisi Özyeğin Üniversitesi Oyunculuk Bölümü öğrencisidir. Kendisi şu an ATV’dekidizisinde Süsen karakterini canlandırmaktadır. Bu dizinin kadrosunda Yiğit Koçak, Yazgı Çoşkun, Su Burcu, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Simge Selçuk ve Celil Nalçakan ile birlikte rol alıyor.

Dizideki karakterlerden Harika Manyaslı karakterinin okul arkadaşı rolündedir. Kendisi 16 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya geldi. İlk kez Kardeşlerim dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşadı. Güzel ve başarılı oyuncu 22 yaşındadır. 164 cm boyundadır. 53 kilo ağırlığındadır. Kendisi İzmirlidir. Instagram hesabı lizgecomertt olarak geçmektedir.