Lizge Cömert kimdir? Kaç yaşındadır?

Lizge Cömert aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde Cömert’in biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Lizge Cömert

16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Aslan burcudur. 164 cm boyunda ve 53 kilodadır.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim dizi ile oldukça sevilmiştir. Dizide Süsen karakterini canlandırmaktadır. Özyeğin Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Yapımcılığı NGM Yapım’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Hikayeyi ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kadroda yer alan isimler arasında Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Su Burcu Yaz Coşkun ve Fadik Sevin Atasoy bulunuyor.

Güzel oyuncunun resmi instagram hesabının kullanıcı adı: @lizgecomertt ve 4 bin civarı takipçisi bulunmaktadır.