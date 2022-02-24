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Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşındadır? Lilya İrem Salman’ın hayatı

ATV’de yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Lilya İrem Salman, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Lilya İrem Salman’ın hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşındadır? İşte Lilya İrem Salman’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

24 Şubat 2022 Perşembe 00:00
Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşındadır? Lilya İrem Salman’ın hayatı
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ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosunda yer alan Lilya İrem Salman, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kardeşlerim dizisinin oyuncularından Lilya İrem Salman, son dönemde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. İntenet üzerinden sıkça araştırılan güzel oyuncu, son dönemin en merak edilen isimlerinden bir tanesi. Peki, Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşındadır? İşte Lilya İrem Salman ile ilgili detaylar...

Lilya İrem Salman’ın hayatı

Lilya İrem Salman, 1999 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. 22 yaşındaki güzel oyuncu, Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro okumaktadır. Erdemer Güney Menajerlik şirketinin oyuncusu olan Salman, ilk oyunculuk deneyimini ATV’de yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle gerçekleştirmiştir. 165 cm boyunda ve 58 kilo ağırlığında olan Lilya İrem Salman, güzelliğiyle dikkat çekmektedir.



Son Güncelleme: 24.02.2022 00:00
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Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimLilya Irem Salman
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