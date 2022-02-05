Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı

Leyla Sayar 27 Aralık 1939 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi çerkez ve babası Selanik Göçmeni olan Sayar, 1957 ile 1970 yılları arasında Türk Sineması’nda 170 filmde yer almıştır. 1950 senesinde ise Caddebostan Plaj güzeli seçilmiştir. Daha sonra 1957 yılında Yıldız Dergisi tarafından düzenlenen Güzellik yarışmasında 2. Olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 1958 yılında Duvaklı Göl adlı sinema filminde yaşadı. Oyunculuktan sonra dansöz olarak sahneye çıkan Sayar, oyunculuğun vermiş olduğu yorgunluk ve bıkkınlıktan sonra işini bırakmıştır.

Rahim kanserinin ilerlemiş olmasından dolayı 22 Temmuz 1976 senesinde 77 yaşında hayatını kaybetmiştir. Vefat ettikten sonra İstanbul Merkezefendi Mezarlığı’na defnedilmiştir.