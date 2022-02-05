Leyla Göksun kimdir? Leyla Göksun hakkında bilgiler

Kalbim Ege’de Kaldı ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan Leyla Göksun’un hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Leyla Göksun kimdir?
1983 yılının 19 Temmuz günü dünyaya gelen Leyla Göksun, küçük yaşlarındayken İngiltere’ye gitmiş ve burada eğitim almıştır. Ardından Türkiye’ye gelen ve Yeditepe Üniversitesi’nde işletme okuyan Leyla Göksun, Gaye Sökmen Ajansı’nda ve Akademi Kenter’de oyunculuk eğitimi almıştır.
Leyla Göksun, ilk olarak Doktorlar dizisinde rol almış ve 2016 yılında Mert Alacahanlı ile dünya evine girmiştir.
Leyla Göksun rol aldığı yapımlar
Dabbe 2
Aşk Olsun
Doktorlar
Kurtlar Vadisi Pusu
Jet Sosyete
Arka Sokaklar
Deli Saraylı
Muna
Kırmızı
Kurşun Bilal
Bir Zamanlar Osmanlı
Çiçek
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:24