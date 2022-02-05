Leyla Göksun kimdir? Leyla Göksun hakkında bilgiler

Kalbim Ege’de Kaldı ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan Leyla Göksun’un hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Leyla Göksun kimdir?

1983 yılının 19 Temmuz günü dünyaya gelen Leyla Göksun, küçük yaşlarındayken İngiltere’ye gitmiş ve burada eğitim almıştır. Ardından Türkiye’ye gelen ve Yeditepe Üniversitesi’nde işletme okuyan Leyla Göksun, Gaye Sökmen Ajansı’nda ve Akademi Kenter’de oyunculuk eğitimi almıştır.

Leyla Göksun, ilk olarak Doktorlar dizisinde rol almış ve 2016 yılında Mert Alacahanlı ile dünya evine girmiştir.

Leyla Göksun rol aldığı yapımlar

Dabbe 2

Aşk Olsun

Doktorlar

Kurtlar Vadisi Pusu

Kalbim Ege’de Kaldı

Jet Sosyete

Arka Sokaklar

Deli Saraylı

Muna

Kırmızı

Kurşun Bilal

Bir Zamanlar Osmanlı

Çiçek