Leyla Bilginel kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Leyla Bilginel, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Leyla Bilginel, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Leyla Bilginel kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Leyla Bilginel Biyografisi
2007 yılında New York’ta bulunan sperm bankasından sperm alarak hamile kalan ve çocuk sahibi olan Bilginel, bu yolla çocuk sahibi olan ilk Türkiye vatandaşı olmayı başardı. Oğlunun ismi Serkan Kayra’dır. 2014 yılında oğluyla birlikte Tayland’da bulunan Phuket adasına giderek orada yaşamaya başladı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:47