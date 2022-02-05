Leyla Bilginel kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Leyla Bilginel, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Leyla Bilginel, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Leyla Bilginel kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Leyla Bilginel Biyografisi

21 Aralık 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Karslı’dır. Ankara’da doğdu. 43 yaşındadır. Babası ve annesi, kendisi küçük yaşlarda iken ayrıldı. Daha önce soyadı Kömürcü idi. Mahkeme kararıyla soyadını Bilginel yaptı. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü okudu ve mezun oldu.

2007 yılında New York’ta bulunan sperm bankasından sperm alarak hamile kalan ve çocuk sahibi olan Bilginel, bu yolla çocuk sahibi olan ilk Türkiye vatandaşı olmayı başardı. Oğlunun ismi Serkan Kayra’dır. 2014 yılında oğluyla birlikte Tayland’da bulunan Phuket adasına giderek orada yaşamaya başladı.