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Levent Üzümcü kimdir? Aslen nerelidir? Kimle evlidir?

Ekranların sevilen oyuncularından olan Levent Üzümcü kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kimle evlenmiştir? Sorularına yanıt aranıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:18
Levent Üzümcü kimdir? Aslen nerelidir? Kimle evlidir?
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Ünlü oyuncu Levent Üzümcü kimdir? Aslen nerelidir? Hangi üniversitede okumuştur? Soruları yanıt buluyor.

Levent Üzümcü kimdir? Aslen nerelidir? Hangi üniversitede okumuştur?

Aslen İzmirli olan Levent Üzümcü 6 Temmuz 1972’de Karşıyaka’ da dünyaya gelmiştir.

İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşref Paşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır. 1997 yılında Ebru Tay ile evlenmiştir, 2016'da bu evliliği son bulmuştur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Levent ÜzümcüEbru Tay
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