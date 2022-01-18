Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları

Bu zamana kadar Leonardo da Vinci hakkında yapılan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. 2021’de yayınlanacak Leonardo’nun Caterina da Cremona ile olan ilişkisi ve Cremona cinayetinin arkasındaki gizemin anlatılacağı dizi aynı zamanda Leonardo’nun sırrı çözülememiş eserlerini konu alıyor. Dizi 1506 yılında Leonardo’nun Andrea Verrocchio’nun atölyesinde eğitim almasıyla başlıyor. Benzersiz karakteri ve zekâsıyla ile diğer ressamlardan ayrılan Leonardo’nun vermiş olduğu mücadeleyi konu alan biyografik nitelikte dizi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Steve Thompson ve Frank Spotnitz’in üstlendiği dizinin her bölümü 52 dakika olarak yayınlanacak. Ayrıca dizide Leonardo’yu Aidan Tuner, Caterina da Cremona'yı ise Matilda De Angelis canlandıracak.

Dizide yer alan diğer oyuncu ve karakterleri

Freddie Highmore – Stefano Giraldi

James D’Arcy – Ludovico Sforza

Giancarlo Giannini – Verrocchio

Carlos Cuevas – Salai

Robin Renucci – Piero da Vinci

Gabriel Lo Giudice – Marco