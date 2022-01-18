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Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları

İtalya Rönesans’ının önemli isimlerinden olan Leonardo Da Vincinin hayatının anlatıldığı Leonardo dizisi 2021’de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı paylaşılan dizide Leonardo Da Vinci’nin gizemli karakteri yaptığı eserler üzerinden seyirciye anlatılıyor. Leonardo’nun bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı tarihi ve biyografik nitelikli dizinin konusu, kaç bölüm olacağı, yönetmen ve senaristi hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

18 Ocak 2022 Salı 11:22
Leonardo dizisi konusu ve oyuncuları
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Bu zamana kadar Leonardo da Vinci hakkında yapılan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. 2021’de yayınlanacak Leonardo’nun Caterina da Cremona ile olan ilişkisi ve Cremona cinayetinin arkasındaki gizemin anlatılacağı dizi aynı zamanda Leonardo’nun sırrı çözülememiş eserlerini konu alıyor. Dizi 1506 yılında Leonardo’nun Andrea Verrocchio’nun atölyesinde eğitim almasıyla başlıyor. Benzersiz karakteri ve zekâsıyla ile diğer ressamlardan ayrılan Leonardo’nun vermiş olduğu mücadeleyi konu alan biyografik nitelikte dizi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Steve Thompson ve Frank Spotnitz’in üstlendiği dizinin her bölümü 52 dakika olarak yayınlanacak. Ayrıca dizide Leonardo’yu Aidan Tuner, Caterina da Cremona'yı ise Matilda De Angelis canlandıracak.

Dizide yer alan diğer oyuncu ve karakterleri

Freddie Highmore – Stefano Giraldi

James D’Arcy – Ludovico Sforza

Giancarlo Giannini – Verrocchio

Carlos Cuevas – Salai

Robin Renucci – Piero da Vinci

Gabriel Lo Giudice – Marco


Son Güncelleme: 18.01.2022 11:22
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Anahtar Kelimeler:
LeonardoAidan TunerMatilda De Angelis
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