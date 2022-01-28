Lea filminin analizi ve detayları

Lea Garofalo 1974 yılında hayata gözlerini açmıştır. Fakat bu başlayan hayat yolculuğu onun başına neler getireceğini hiç tahmin edemeyecektir. Bir ailenin en küçük kızı olarak hayata başlayan Lea’ nin yetiştirilme tarzı çok farklı gelişmektedir. Aile üyeleri mafya tipi işlerle uğraşmakta; cinayet, uyuşturucu ve birçok ciddi suç ile yakında ilgiliydi.

Ailesinin durumunu iç açıcı bulmayan Lea hayatına farklı bir yön çizmek ister fakat böyle bir adımda en büyük kaybı sevdiği adam olmaktadır. Beraberlilerinde kızları Denise’den sonda bu işleri bırakmak iste de karışık durumların en ele alınamaz hale giriş ine şahit olur. Sevdiği kadınların Lea ile Denise’i büyük tehlikelere sürükler.

Lea Film Konusu Yorumu

Lea bir anne olarak aklını kaybetme durumu ile her şeyden vazgeçmek ister. Bir tercih yapmalı ya kocasını polislere teslim edecek ya da kızını bu hayattan kurtarıp yepyeni başlangıçları atılacaktır. Anneliği ağır basan Lea kızını tercin eder. Fakat bu durumun üzerinde hem kocası hem de kendi acımasız bir şekilde ölüme mahkûm edilir.

Filmini yönetmeni Marco Tullio Giordana yapmaktadır. Film 2015 yılında yayın hayatına girmiştir. Dram ve gerilim ağır bir filmdir bunun yanı sıra oluşturulan bir anne kız bağını yansıtır. Bir kadının zorlu yaşam mücadelesini güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Lea’ya oyuncu Vanessa Scalera hayat vererek resmen karakteri yaşamaktadır.

Film gerilim olarak mafya olgusunu taşırken farlı bir yön olarak da anne ve kızı bakımından duygusallığın zirve yaptığı bir durumu izleyiciye yansıtmaktadır. Bir kadının her şeye rağmen kızı için güçlü yolları aramaya çalışan annenin gerçek hikayesi filme lanse edilmiştir.

IMDB:5,3

Lea Oyuncuları ve Karakterleri