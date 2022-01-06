L.A.’s Finest konusu nedir? L.A.'s Finest oyuncu kadrosu ve yorumu

L.A.’s Finest, ilk kez 2019 yılında ekranlara geldi. Dizi yayınlandığı 2 sezon boyunca oyuncuların etkileyici performansı ile izleyenlerin beğenisini toplamayı başardı. Yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Jessica Alba, Gabrielle Union, Duane Martin gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide iki karakter ön plana çıkıyor. Gabrielle Union tarafından canlandırılan Sydney Bunett, dedektif olarak ekranlara geliyor. Geçmişte DEA ajanı olan Sydney artık LAPD’de dedektif olarak hayatını sürdürmektedir. Asi bir karaktere sahip olan dedektif Sydney, geçmişte yaşadıklarından dolayı sürekli olarak intikam arayışı içindedir. Rahat bir yaşam tarzı benimseyen Sydney, işinde oldukça başarılıdır.

L.A.’s Finest konusu ve yorumu

Jessica Alba’nın canlandırdığı Nancy Mckenna ise Sydney’den çok farklıdır. Sydney gibi karışık ve gizemli bir geçmişe sahip olsa da sakin bir hayatı vardır. Dizide bambaşka hayatlara sahip olan bu iki karakter üzerinden gelişen olaylar ele alınır.

Dizi başlarda sevilse de ilerleyen bölümlerde sıradan bir polisiye dizi halini aldı. Dizide aksiyon dolu, karışık olaylar yer alsa da hiçbir derinlik yakalayamamıştır. L.A.’s Finest için olayları yüzeysel ele alan ve basit kurgulanmış bir dizi polisiye dizisi denebilir.

IMDb: 6,0

L.A.’s Finest oyuncuları

Jessica Alba – Nancy McKenna

Gabrielle Union – Sydney Bunett

Duane Martin – Ben Baines

Zach Gilford – Ben Walker

Ryan McPartlin – Patrick McKenna

John Salley – Fletcher

Rebecca Budig – Carlene Hart

Sophie Reynolds – Isabel McKenna

Enie Hudson – Joseph Vaughn