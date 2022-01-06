İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

L.A.’s Finest konusu nedir? L.A.'s Finest oyuncu kadrosu ve yorumu

2019 yılında ekranlara gelen L.A.’s Finest; aksiyon, suç ve komedinin yer aldığı bir polisiye dizisidir. Amerikan yapımı dizi toplamda 2 sezondan oluşuyor. Diziyi yakından takip edenler dizinin 3.sezonunu merakla bekliyor. Peki 3.sezon ne zaman yayınlanacak? L.A.’s Finest dizisinin konusu ne? L.A.’s Finest başrol oyuncuları, oyuncu kadrosu, dizinin konusu, türü, IMDb puanı, eleştirileri, incelemesi, yorumları ve dizi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz...

06 Ocak 2022 Perşembe 05:15
L.A.’s Finest konusu nedir? L.A.'s Finest oyuncu kadrosu ve yorumu
Takip Et:

L.A.’s Finest, ilk kez 2019 yılında ekranlara geldi. Dizi yayınlandığı 2 sezon boyunca oyuncuların etkileyici performansı ile izleyenlerin beğenisini toplamayı başardı. Yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Jessica Alba, Gabrielle Union, Duane Martin gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide iki karakter ön plana çıkıyor. Gabrielle Union tarafından canlandırılan Sydney Bunett, dedektif olarak ekranlara geliyor. Geçmişte DEA ajanı olan Sydney artık LAPD’de dedektif olarak hayatını sürdürmektedir. Asi bir karaktere sahip olan dedektif Sydney, geçmişte yaşadıklarından dolayı sürekli olarak intikam arayışı içindedir. Rahat bir yaşam tarzı benimseyen Sydney, işinde oldukça başarılıdır.

L.A.’s Finest konusu ve yorumu

Jessica Alba’nın canlandırdığı Nancy Mckenna ise Sydney’den çok farklıdır. Sydney gibi karışık ve gizemli bir geçmişe sahip olsa da sakin bir hayatı vardır. Dizide bambaşka hayatlara sahip olan bu iki karakter üzerinden gelişen olaylar ele alınır.

Dizi başlarda sevilse de ilerleyen bölümlerde sıradan bir polisiye dizi halini aldı. Dizide aksiyon dolu, karışık olaylar yer alsa da hiçbir derinlik yakalayamamıştır. L.A.’s Finest için olayları yüzeysel ele alan ve basit kurgulanmış bir dizi polisiye dizisi denebilir.

IMDb: 6,0

L.A.’s Finest oyuncuları

Jessica Alba – Nancy McKenna

Gabrielle Union – Sydney Bunett

Duane Martin – Ben Baines

Zach Gilford – Ben Walker

Ryan McPartlin – Patrick McKenna

John Salley – Fletcher

Rebecca Budig – Carlene Hart

Sophie Reynolds – Isabel McKenna

Enie Hudson – Joseph Vaughn


Son Güncelleme: 06.01.2022 05:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
L.a.s Finest KonusuL.a.s Finest YorumlartıL.a.s Finest Kaç Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?
Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Baş Belası dizisi Şahin kimdir? (Seçkin Özdemir)
Baş Belası dizisi Şahin kimdir? (Seçkin Özdemir)

Popüler Haberler

L.A.’s Finest konusu nedir? L.A.'s Finest oyuncu kadrosu ve yorumu
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
ŞOK marketler 2 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu
Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Ocak 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
6 Ocak 2022 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Ocak 2022 Perşembe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Netflix Belgeseli Pray Away'in Konusu ve Yorumu
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Seksenler dizisinde Suna karakteri kimdir? Eda Akalın kimdir?
SSK doğum borçlanması nedir?
Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
SGK yol parası ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.