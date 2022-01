Lanetli Topraklar (The Ruins) filminin konusu nedir?

Meksika’da yapacakları yaz tatili için bir araya gelen Jeff, Amy, Stacy, Eric adındaki dört arkadaş ve sevgili grubu, birlikte olmanın tadını çıkartıyorlar. Güneş ışında yanmış bronz tenler, gençliğin vermiş olduğu sonsuz enerji ve sonu hiç gelmeyen alkol geceleri ile pek çok tatlı geçen dakikaların ardından Mathias adında başka bir genç ile tanışıyorlar. Birkaç dakika süren kaynaşma faslından sonra Mathias, arkadaş grubunu kimsenin henüz bilmediği ve hiç duymadığı antik bir Mayısa tapınağına keşifte bulunmayı teklif ediyor. Jeff, Stacy ve Eric karşılarına çıkan bu gizemli teklifi her koşulda kabul etmeye razıdırlar. Ancak Amy de bu teklife sıcak bakmadığı için grupta bulunan diğer arkadaşlarına nazaran sergilemiş olduğu olumsuz tavırları ile epey bir dikkat çekmektedir. Her şeye rağmen en sonunda keşif için yol koyulsalar da karşılarına çıkan ilk görüntüde Amy’nin neden isteksiz oluşuna hak verecekleri türdendir. Çünkü; arabaların hiç geçmediği, telefonun da hiç çekmediği bir ıssız yol ile karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik yürüyerek gitmeleri gereken de onlarca kilometre bulunmaktadır.

Filmin yorumu

Bu arkadaş grubu gizemli Mayısa tapınağına ulaştıktan sonra kendilerini silahlar ve oklar ile hazır şekilde bekleyen bir grup insan ile karşılaşıyorlar. Mayısanın yerli halkı olarak bilinen bu insanlar, Mayısa tapınağını kendilerine ait olan bir dünya olarak benimsemişler ve kendilerine karşı olabilecek her türlü tehdidi de yok etmek için karar almışlardır. Böyle bir karar almak oldukça yanlış bir hareket gibi gözükse de hal ve tavırları aslında disiplinli bir şekilde olan duruşlarının da yansıması olarak görünmektedir. İlerleyen dakikalar genç arkadaş gurubu için adeta bir ölüm-kalım savaşına neden olurken yerli halkın da tapınağa karşı olan yüksek inançları da filmin asıl korku bölümü olarak beliriyor.

Scott Smith’in 2006 yılında en çok satan kitabına dayanarak çekilen film The Ruins, aslında bizlere de her kitabın filmlere uyarlanmaması gerektiğinin bir diğer kanıtı niteliğindedir. İntenet üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Scott Smith’in The Ruins kitabı sayesinde efsaneler yarattığı belirtilmektedir ancak Carter Smith tarafından sinemaya uyarlanan film ne yazık ki yeterli miktarda bir sükse yapamamıştır. Yalınızca 90 dakikadan oluşan bir filmin 500 sayfa olan bir kitabın yerini asla tutamayacağı, hem karakterler hem de Mayısa halkının tapınak ile olan ilişkisini yeterli düzeyde işleyemeyeceği belirtiliyor.

Kitaptan bağımsız bir şekilde söylenmesi gerekenler de ‘’ ortaya çıkarılan vasat durumdaki bir film hikayesinin maalesef biz izleyiciler ile buluşmuş olması ‘’ şeklindedir. Filmde yer alan karakterlerin birbirleri ile olan uyumsuz görünümlerinin dışında oyunculuk adına da filmde pek fazla bir şey göremedik ve bu sinema severler için üzüntü veren bir durum olması ile birlikte filmde ‘’ birdenbire kendilerine bilinmedik bir şekilde oklar atılması ‘’ geçişi de tarif edilemeyecek bir boyuta gelmektedir. Filmin nihayetinde yer alan bazı sahneleri ile izleyenlere pişmanlık duygusunu yaşatan, bazı sahneleri ile de gizemin ucunda dolaşan bir akış sağlıyor. Uzun lafın kısası, gereksiz bir film olmuş.

IMDB puanı kaç?

Lanetli Topraklar (The Ruins ) filminin izleyiciden aldığı toplam IMDB puanı ne yazık ki 5,9’dur.

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler