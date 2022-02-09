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Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Laçin Ceylan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Laçin Ceylan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

09 Şubat 2022 Çarşamba 08:01
Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Laçin Ceylan 24 Kasım 1965 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İzmir Özel Türk Koleji mezunu olan Laçin Ceylan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuş daha sonra da Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Laçin Ceylan, Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro’yu kurmuştur. Laçin Ceylan, Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü, Hatırla Sevgili dizilerinde oynamıştır. Daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde Selda karakterini oynayan Laçin Ceylan, 2018 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Hülya karakterini oynamıştır.  



Son Güncelleme: 09.02.2022 08:01
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Laçin CeylanLaçin Ceylan Kimdir
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