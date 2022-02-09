Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

24 Kasım 1965 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İzmir Özel Türk Koleji mezunu olan Laçin Ceylan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuş daha sonra da Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Laçin Ceylan, Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro’yu kurmuştur. Laçin Ceylan, Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü, Hatırla Sevgili dizilerinde oynamıştır. Daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde Selda karakterini oynayan Laçin Ceylan, 2018 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Hülya karakterini oynamıştır.