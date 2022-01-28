Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar

İnsanın içindeki korkularını açığa çıkarmış olsak bunların arasında başta en belirgini zayıflıktır diyebiliriz. Kendine inanmayarak hep bir kuşku içinde bulunmak bizi en olmayası ihtimale sürükler. Nitekim bu durum bizi istenmeyen yollara ya da başarısızlığın ta kendisine iter. Ama hayatta öyle değil midir, emeklemeden koşamaz. Düşmeden ayağa kalkamazsınız. İşte tam bu nokta da Kusursuz Öğrenci filmi dahil ediliyor.

Netflix’in Hindistan yapımı filmi The Disciple, Türkçe karşılığı kusursuz öğrenciye denk gelmektedir. Film insan hayatında var olan kişinin kendisinin bulma yolunda yapılmış bir çalışmadır. Sharad Nerulkar, adlı genç burada Hindistan müziğinde destekleyen bir yapıda oluşum sergiler. Genç yaşına rağmen sanki yüzlerce yıl yaşamış bir bezginliğe; sanki her dakika hata yapıyormuş hissi veren özgüven problemine sahiptir. Böyle bir ruh hali tabii de başarılı ve ünlü olmak ister. En büyük engeli ise yine kendisidir.

Aslında hayat mücadelesi içindeki konumda Sharad, karakteri bizi yansıtmaktadır. Çünkü bir insan çevresel sorunlara kendisi kaptırıp içindeki gücü keşfedemezse bu onu yok etmeye başlar. Bunun yanı Sharad, sıra içsel problemlerine karşılık olarak bir de ailesel problemler yaşamaktadır.

Film 30 Nisan 2021‘de online içerik platformlarında yayına sunuldu. Dram konusunda ilk sıralarda yerini alarak yoğun bir ilgi oluştu. Filmin ince bir noktası da göze çarpmaktadır. Hem bir dram hem de Hint müziğine yansımalarını dünyaya ulaştırmak istemektedir. Aslında alışık olduğumuz Hint filmlerindeki aynı tat mevcuttur filmde.

Filmin yönetmeni ve senaristti Chaitanya Tamhane dır. Nispeten uzun süresine rağmen akıcılığı ile ön plana çıkan senaryo, Netflix’in en iyi Hint filmlerinden biri olmaya aday. Sonuç olarak, mutlaka izleyin…