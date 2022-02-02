Kusursuz dizisi oyuncuları kimlerdir?

2021 Kusursuz dizisi oyuncuları

Blue Tv’de başlayacak olan Kusursuz dizisi eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Kerem Deren’in yapımcılığı yaptığı ve senaryosunu yazdığı Kusursuz dizisinden oldukça umutlu.

Kusursuz oyuncuları

*Aybüke Pusat

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesinde Bale eğitimi almıştır. Daha sonra Elidor Miss Turkey yarışmasında tanınarak ilk dizisi Medcezir de rol almıştır. O Hayat Benim dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Daha sonralarında Söz ve Her Yerde Sen dizilerinde izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Şimdilerde dijital platformda aranan yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aybüke Pusat’ın yanına popüler bir erkek oyuncu dahil olacaktır.