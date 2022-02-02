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Kusursuz dizisi oyuncuları kimlerdir?

Blue Tv platformunda Eylül ayında yayınlanacak olan Kusursuz dizisinin oyuncuları şimdiden merak konusu olmayı başardı. Güzel ve başarılı oyuncu Aybüke Pusat'ın rol alacağı dizide yine popüler bir erkek oyuncu yer alacaktır. Kusursuz dizisi oyuncularını detaylı şekilde araştırdık ve haberimizde yer verdik.

02 Şubat 2022 Çarşamba 12:16
Kusursuz dizisi oyuncuları kimlerdir?
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2021 Kusursuz dizisi oyuncuları 

Blue Tv’de başlayacak olan Kusursuz dizisi eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Kerem Deren’in yapımcılığı yaptığı ve senaryosunu yazdığı Kusursuz dizisinden oldukça umutlu. 

Kusursuz oyuncuları

*Aybüke Pusat

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesinde Bale eğitimi almıştır. Daha sonra Elidor Miss Turkey yarışmasında tanınarak ilk dizisi Medcezir de rol almıştır. O Hayat Benim dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Daha sonralarında Söz ve Her Yerde Sen dizilerinde izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Şimdilerde dijital platformda aranan yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aybüke Pusat’ın yanına popüler bir erkek oyuncu dahil olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 02.02.2022 12:16
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Anahtar Kelimeler:
KusursuzBlue TvOyuncuDizi
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