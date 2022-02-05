Kuruluş Osman Kumral Abdal ( Emin Gürsoy) kimdir?

Emin Gürsoy 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli’de doğmuştur. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Gürsoy’un aslen Denizli’nin Güney ilçesine kayıtlı olduğu bilinmektedir.

Deli Yürek dizisinde oynamış olduğu Kuşcu karakteriyle büyük başarı yakalamıştır. Ayrıca Yeşil Deniz dizisinde Hicabi Makascı karakterini canlandırmıştır. Trt1’de yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Muhtar Sefer karakterini de canlandırmıştır.