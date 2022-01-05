Küçük Bir Rica filminin konusu nedir?

Dünyaca ünlü yapımcı olan Paul Feig 2018 senesinde dünya sinemasına apayrı bir sinema filmi kazandırdı. İzleyenleri adeta büyüleyen film kocasını kaybeden bir annenin suç gizem ve komedi üçlemesi ile sizi film ile başbaşa bırakıyor.
Bundan seneler önce kocasını elim bir trafik kazasında kaybeden genç anne Stephanie hayatının çoğu zamanını oğluna adamaya başlamıştır. Oğlundan arda kalan zamanlarda da vlog çekmeye başlayan genç kadın yalnızlığı ile ön plana çıkar. Bu yalnızlığı enerjisi ve yeni edindiği hobilerle atlatmaya çalışan kadın hayatı aynı geçmiş günlerdeki gibidir.
İkisi zıt karakter olan bu hanımlar filmde dakikaların su gibi geçmesine neden olur. Senaryonun ikinci kısmı ise tamamen değişkenlik göstermeye başlar ve Emily Stephanie'ye oğluna bakmasını rica eder. Bu arada Emily üç dört gün hiç ortalıkta görünmez.