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Küçük Bir Rica filminin konusu nedir?

Son yılların en çok izlenen yapıtları arasında yer alan ve 2018 yapımı olan Küçük Bir Rica filminin konusunu sizler için derledik. Film hakkında getirilen eleştirileri de haberimizin detayında yer alıyor. Küçük Bir Rica filminin konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler.

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:29
Küçük Bir Rica filminin konusu nedir?
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Dünyaca ünlü yapımcı olan Paul Feig 2018 senesinde dünya sinemasına apayrı bir sinema filmi kazandırdı. İzleyenleri adeta büyüleyen film kocasını kaybeden bir annenin suç gizem ve komedi üçlemesi ile sizi film ile başbaşa bırakıyor. 

Bundan seneler önce kocasını elim bir trafik kazasında kaybeden genç anne Stephanie hayatının çoğu zamanını oğluna adamaya başlamıştır. Oğlundan arda kalan zamanlarda da vlog çekmeye başlayan genç kadın yalnızlığı ile ön plana çıkar. Bu yalnızlığı enerjisi ve yeni edindiği hobilerle atlatmaya çalışan kadın hayatı aynı geçmiş günlerdeki gibidir.

Sıradan ve tekdüze heçen hayatı aniden renklenmeye başlar ve Emily adlı bir anne ile tanışır. Hayatı bu tanışmadan sonra değişmeye başlar. İki annenin çocukları çok yakın arkadaştır. Emily'de ise adeta bir şeytn tüyü vardır. İlgiyi kendi üstüne çekmeyi başarır. Stephanie ne kadar yalnız ve içine kapanıksa da Emily ise heyecanlı yaşantısı ile adeta dikkatleri üzerine çekmeye başlar. Kocası ile inişli çıkışlı ilişkisi ve gizmeli telefonlar filmde oldukça beğenilen sahneler. Stephanie ise bu duruma kayıtsız kalamaz ve Emily'nin o çok neşeli hayatına adapte olmaya başlar.

İkisi zıt karakter olan bu hanımlar filmde dakikaların su gibi geçmesine neden olur. Senaryonun ikinci kısmı ise tamamen değişkenlik göstermeye başlar ve Emily Stephanie'ye oğluna bakmasını rica eder. Bu arada Emily üç dört gün hiç ortalıkta görünmez. 

 


Son Güncelleme: 05.01.2022 16:29
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