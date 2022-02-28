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KRT TV’de gazetecilik lafta kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunmuş olduğu Şimdiki Zaman adlı programa konuk oldu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 12:20
KRT TV’de gazetecilik lafta kaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunmuş olduğu Şimdiki Zaman adlı programa katıldı.

Programında tarafsız gazetecilik altında toplumda yer edinmeye çalışan, farklı düşünçeye sahip meslektaşları hakkında da "yandaş" söylemini eksik etmeyen isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısındaki halleri dikkat çekti.

Programda Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun bir siyasetçiyle seviyeli bir iletişim kurmaktan daha çok partiye katılan grup arkdaşı sıhbetine girmeleri "tarafsız bir yayın olmaktan çok uzak bir durum oldu.

Yarkadaş "Yazarı benim ama mimarı Ekrem Başkan"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın yazmış olduğu "Umut Yeşerdi" kitabını programda Ekrem İmamoğlu'na hediye etmesi ve "Başkanıma ben de kendi kitabımı getirdim. Bu kitabın yazarı benim ama mimarı Ekrem başkan" sözlerine yer verdi.

Yazar Elfin Tataroğlu da “Siz buraya konuğumuz olarak geleceksiniz diye hem hayatınızın yazıldığı kitabınızı okudum hem ilçe başkanlığından itibaren yolculuğunu biraz daha detaylı inceledim. Sizi Başkan olarak biliyoruz, tanıyoruz ama gördüğüm kadarıyla sizin hayatınızda pek tesadüfe yer yok; her şey çok kararlı ve emin adımlarla ilerliyor.” sözlerine yer verdi.

Uğur Dündar  Ekrem İmamoğlu için de “Siz bizim güven kaynağımızsınız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun HDP çizgisine tam puan

Gürkan Hacır, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İYİ Parti ve HDP  arasında krize neden olan Pervin Buldan ve Meral Akşener'in aynı twitte adlarının bulunmasını överek "8 Mart Twitiniz oldukça cesur bir çıkıştı. Bence değil. Herkesçe cesur bir çıkıştı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık 40 yıldır çözemediği bir sorunu siz çok cesur bir adım atarak o gün çözme niyeti gösterdiniz.” sözlerine yer verdi



Son Güncelleme: 28.02.2022 12:20
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluIstanbulUgur Dündar
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