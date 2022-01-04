Komiser Grom Veba Doktoru filmin konusu nedir ?

Netflix, yine bomba gibi bir içerik ile karşımıza çıktı. Komiser Grom Veba Doktoru filmi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 2 saat süren film, izleyenleri büyülerek beni tekrar izleyin dedirten cinsten olmayı başardı. Sinema salonlarında yayınlanması gerektiğini düşünen izleyenlerin değerlendirmesinde son zamanların en iyi aksiyon filmi olduğu belirtildi. Efektleriyle ve aksiyon sahneleriyle kendine hayran bıraktı.

Oleg Trofilm'in yönetmenliğini yaptığı filmde senaristler ise Vladimir Besedin, Evgeny Eronin, Artyom Gabrelyanov'dur.

Rusya'nın Petersburg şehrinde çete sorunu ve soygun arttığı için ve sık sık insan ölümleri yaşandığından artık bir kurtarıcı meleğe ihtiyaçları vardır. Korkusuz ve cesur kimliği ile karşımıza çıkan Komiser Igor'dur.

Şekil olarak Batman'e benzeyen giysileriyle öne çıkar. Bütün yolsuzlukları yok edecek tek kişi olmuştur. Kötü insanları yok etmek için elinden geleni yapıyor. Tüm şehri eski düzenine getirecek.

IMDB puanı ise 7/10

Komiser Grom veba Doktoru fragman izle!

Filmde oynayan oyuncular:

Tikhon Zhiznevskiy – Igor Grom

Alexander Seteykin – Dima Dubin

Lyubov Aksyonova – Yulia Pchelkina

Sergei Goroshko – Sergei Razumovskiy

Dmitriy Chebotarev – Oleg Volkov

Oleg Chugunov – Aleksey Makarov

Vitaliy Khaev – Albert Bekhtiev

Yuliya Parshuta – Anna