Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu

Kulüp dizisinin konusu ne?

Kulüp dizisi 90’lı senelerde geçen bir dönem dizisidir. Bu senelerdi bir gece kulübünde yaşanan olaylar seyirciye aktarılacak. Dizide, Matilde hapse girerek uzun yıllar hapis yatar ve özgürlüğüne kavuşur. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Raşel adlı bir kızı olduğunu öğrenir ve kızını bütün kötülüklerden korumak adına elinden geleni yapar.

Kulüp ortamı da ortaya gidecekler adına oldukça eğlenceli ve mutlu olacaklar bir yerdir. Ancak, dışardan bakıldığı zaman bu kadar güzel görünen bu kulüpte çalışanlar için aynı durum söz konusu değildir.

Kod Adı: Kulüp oyuncu kadrosu

Gökçe Bahadır:

Barış Arduç

Dizi konusuyla şimdiden birçok seyircinin dikkati çekti ve heyecanla bekleniyor. Ancak, dizinin yayın tarihi henüz belli değil.Dizinin başrolarasında yer alan Bahadır 1981 yılı İstanbul doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini almış sonra oynadığı birçok yapımda dikkatleri üzerine çekmiştir. Güzel oyuncu bir dönem sunuculuk da yapmıştır.

1987 yılı İsviçre doğumlu olan yakışıklı oyuncu, oyuncu Gupse Özay ile evlidir. Oyuncu ismini Kiralık Aşk isimli dizi ile duyurmuştur. Arduç, bu zamana kadar yer aldığı her projede seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştır.

Fırat Tanış

1975 İstanbul doğumlu olan Tanış, oynadığı her yapım ile öne çıkmayı başarmıştır. Oyunculuk dışında müzisyenlikte yapan Tanış, özellikle Yani Olmuyor adlı parçası ile tanınmaktadır.

Salih Bademci

1984 İzmir doğumlu olan oyuncu, bu zamana kadar pek çok yapımda yer almıştır. Tanınmasında en büyük role sahip olan yapımlar ise; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiralık Aşk, Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Zeytin Tepesi’dir.