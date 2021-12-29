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Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu

Yakın zamanda Netflix platformunda yayın hayatına başlayacak Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile şimdiden merak edilmeye başlandı. Bölüm sayısının 8 ile 10 arasında olması beklenen dizi ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Peki, Kulüp dizisinin kadrosunda hangi isimler yer alıyor, konusu ne? İşte Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu…

29 Aralık 2021 Çarşamba 21:56
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
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Kulüp dizisinin konusu ne?

Kulüp dizisi 90’lı senelerde geçen bir dönem dizisidir. Bu senelerdi bir gece kulübünde yaşanan olaylar seyirciye aktarılacak. Dizide, Matilde hapse girerek uzun yıllar hapis yatar ve özgürlüğüne kavuşur. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Raşel adlı bir kızı olduğunu öğrenir ve kızını bütün kötülüklerden korumak adına elinden geleni yapar.

Kulüp ortamı da ortaya gidecekler adına oldukça eğlenceli ve mutlu olacaklar bir yerdir. Ancak, dışardan bakıldığı zaman bu kadar güzel görünen bu kulüpte çalışanlar için aynı durum söz konusu değildir.

Dizi konusuyla şimdiden birçok seyircinin dikkati çekti ve heyecanla bekleniyor. Ancak, dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Kod Adı: Kulüp oyuncu kadrosu

Gökçe Bahadır:

Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Bahadır 1981 yılı İstanbul doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini almış sonra oynadığı birçok yapımda dikkatleri üzerine çekmiştir. Güzel oyuncu bir dönem sunuculuk da yapmıştır.

Barış Arduç

1987 yılı İsviçre doğumlu olan yakışıklı oyuncu, oyuncu Gupse Özay ile evlidir. Oyuncu ismini Kiralık Aşk isimli dizi ile duyurmuştur. Arduç, bu zamana kadar yer aldığı her projede seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştır.

Fırat Tanış

1975 İstanbul doğumlu olan Tanış, oynadığı her yapım ile öne çıkmayı başarmıştır. Oyunculuk dışında müzisyenlikte yapan Tanış, özellikle Yani Olmuyor adlı parçası ile tanınmaktadır.

Salih Bademci

1984 İzmir doğumlu olan oyuncu, bu zamana kadar pek çok yapımda yer almıştır. Tanınmasında en büyük role sahip olan yapımlar ise; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiralık Aşk, Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Zeytin Tepesi’dir.


Son Güncelleme: 29.12.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
KulüpDizisiOyuncularıKonusu
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