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Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi

Netflix’in orijinal içeriklerin Klinik izleyicilerden tam not aldı. Film severler Klinik filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. 2017 yapımı Klinik filmi psikolojik gerilim sevenlerin dikkatini çekiyor.

04 Şubat 2022 Cuma 12:26
Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi
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Netflix’in orijinal içeriklerinden olan yönetmenliğini Alistair Legrand’ın yaptığı Klinik filmi 2017 yılında yayınlanmıştı. İzleyicilere kaliteli bir psikolojik gerilim filmi sunan yönetmen korku unsurlarını da başarılı bir şekilde kullanmış.

Klinik Filimin Konusu

Dr. Jane Mathis mesleğinde başarılı genç bir psikiyatrdır. Ancak Nora adındaki genç kız tedaviye cevap verememiş ve doktorun gözleri önünde kendini cam parçası ile kesmiştir. Mathis travmalı hastalarda uzman bir psikiyatr olmasına rağmen Nora da başarılı olamamıştır. Bu ölümden kendini sorumlu tutan doktor geceleri kâbuslar görmeye her an korkuyla yaşamaya başlamıştır.

Dr. Mathis’in durumu kendisi gibi uzman arkadaşından yardım alarak daha iyiye gitse de Alex adındaki yeni hastası bu durumu tam tersine çevirir. Alex araba kazası sonucu yüzü parçalanmış ve yüz nakli olmuş bir hastasıdır. Dr. Mathis hastası ile ilişkisini belli bir seviyede tutup eski hayatına dönmeye çalışsa da aralarında tuhaf bir bağ oluşur.

Klinik, Dr. Mathis ve Alex’in arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarırken her sahnede gerilimin dozajını arttırarak sürükleyici bir filim olmayı başarıyor. Filimde oyunculuğu ve güzelliği ile izleyicilerden tam not alan Vinessa Shaw Dr. Mathis karakteri ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca filimin oyuncu kadrosunda başarılı oyuncu Kevin Rahm Alex karakterini canlandırmaktadır.

 




Son Güncelleme: 04.02.2022 12:26
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Anahtar Kelimeler:
KlinikNetfilixPsikolojiGerilim
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