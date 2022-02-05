Kırmızı Oda’ya yeni konuğu Yiğit Özşener oldu!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi'ya yeni bir oyuncu konuk oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinekonuk oyuncu olarak dahil oldu. Yapımcılığını OGM Pictures üstlendiği Kımızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Gülçin Kültür ve Burak Sevinç yer almaktadır. Psikiyatri kliniğinde uzman kişilere danışan kişilerin hayat hikayeleri izleyenleri derinden üzerken Kırmızı Oda dizisine yeni bir hayat hikayesi anlatacak olan oyuncu Yiğit Özşener dahil oldu.