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Kırmızı Oda’ya yeni konuğu Yiğit Özşener oldu!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 'ya yeni bir oyuncu konuk oldu. Gerçek yaşanmış hikayelerin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisine Yiğit Özşener dahil oldu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
Kırmızı Oda’ya yeni konuğu Yiğit Özşener oldu!
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TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 'ya yeni bir oyuncu konuk oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine Yiğit Özşener konuk oyuncu olarak dahil oldu. Yapımcılığını OGM Pictures üstlendiği Kımızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Gülçin Kültür ve Burak Sevinç yer almaktadır. Psikiyatri kliniğinde uzman kişilere danışan kişilerin hayat hikayeleri izleyenleri derinden üzerken Kırmızı Oda dizisine yeni bir hayat hikayesi anlatacak olan oyuncu Yiğit Özşener dahil oldu. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaYiğit Özşener
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